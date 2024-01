“Eso no es amor”: Daniela Romo reaparece tras la muerte de Tina y le recriminan este gesto

Daniela Romo y el mundo artístico está de luto tras la inesperada muerte de la productora Tina Galindo a sus 78 años tras sufrir un paro respiratorio el pasado lunes 29 de enero. Ambas mantuvieron una amistad de hace más de 40 años por lo que la actriz se mostró afectada por su pérdida.

Los restos de la productora de teatro fueron velados el martes 30 de enero en su casa ubicada en la Ciudad de México. Al lugar asistieron varias personalidades del medio artístico para despedirla y agradecerle todo el apoyo que les brindó a lo largo de su carrera.

Como era de esperarse, Daniela Romo fue una de las primeras en estar presente, pues Tina no solo llegó a manejar su carrera, sino que también eran grandes amigas.

El gesto de Daniela Romo que no gustó tras la muerte de Tina Galindo

Por muchos años se especuló en la industria del espectáculo sobre la presunta relación sentimental entre Daniela Romo y Tina, y aunque la también cantante se encargó de desmentir la situación, la cercanía de ambas seguía avivando las habladurías.

Tras su muerte Romo le dedicó unas sentidas palabras tras el apoyo que fue para ella por tantos años.

“Tenía una trayectoria impecable, una gran creadora. Les agradezco mucho a todos que estén aquí. 44 años haciendo todo juntas y nunca me alcanzará la vida, la que me toqué, más que para honrar lo que ella me enseñó, recorrer los caminos por los que ella me guio y todo lo que me regaló en la vida”, declaró ante la prensa.

Visiblemente afectada y con la voz entrecortada, Daniela dijo sentirse huérfana tras haber perdido a su madre y ahora a su gran compañera.

“Se queda en el corazón de muchas personas, en la mente de muchas personas y especialmente en mí, porque Tina es el ser que me dio el ser sin parirme. Es un vacío grandísimo en mi vida y ahora sí me siento muy huérfana porque ahora sí no tengo ni a mi mamá, ya no tengo a Tina, pero las llevo en mí”, agregó.

Te recomendamos: Descubre la historia de la canción que Daniela Romo le dedicó a Tina Galindo

Sin embargo, en redes sociales han menospreciado sus palabras por no confirmar la presunta relación que tuvieron.

“Si la quisiera y respetará le haría HONOR DICIENDO FUIMOS PAREJA YYYYYY. eso es amor y no avergonzarse de una vida juntas”, “Que triste estar tanto tiempo juntas, con tanto amor y por la razón que sea no poder decirle mi pareja, mi amor”, “Si ella fue su pareja pues dígalo y con eso se sentirá más libre”, “Y sigue sin aceptar que fue su pareja, solo dice con la que vivió”, han sido algunos comentarios.