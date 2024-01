¿Victoria Ruffo tiene una mala relación con su nuera? Así la lleva con Paola Dalay, la novia de José Eduardo Derbez

Victoria Ruffo, quien está con todos los preparativos para mudarse con su esposo Omar Fayed a Noruega, se entera de la noticia que pensó que no sucedería tan pronto: La queen de las telenovelas va a ser abuela.

El pasado 25 de enero, su primogénito José Eduardo y su novia Paola Dalay hicieron publica la noticia del embarazo en un video donde comentaron como le avisaron a los futuros abuelos de la llegada de un nuevo miembro a la familia.

La protagonista de dramáticos como “Corona de Lágrimas” o “Simplemente María” fue entrevistada por el periodista Gustavo Adolfo Infante en el programa “De Primera Mano” y aseguró estar “muy contenta” de ser abuela.

“Estoy emocionada porque la verdad yo pensé que me iba a ir de este mundo sin ser abuela”, dijo entre risas la actriz mexicana.

Prefiere no meterse en la relación de su hijo

Sin embargo, Ruffo dio mucho de qué hablar cuando en otra entrevista con algunos medios de comunicación aseguró que no le entusiasmaba ser abuela y prefería que su hijo José Eduardo Derbez y su nuera, Paola Dalay, se ocuparan del bebé.

Así que los usuarios de redes sociales, a quienes no se les escapa nada, recordaron la entrevista de Ruffo en el programa Hoy, donde fue cuestionada sobre su relación con Paola Dalay y no quiso entrar en muchos detalles: “No sé, esa sí no sé”.

Lo que sí dejó claro es la buena relación que tiene con su hijo José Eduardo y que espera que él también esté llevando bien su relación de pareja.

Destacó, en ese momento, que no es el tipo de suegra que mantendría una amistad con su nuera y que prefiere mantenerse al margen de las decisiones que su hijo y su pareja toman.

“Cada quien su vida, cada quien sus relaciones. Cada quien como las quiera llevar, porque que el que se mete de redentor, sale crucificado y yo la verdad. No me gustaría enojarme con mi hijo”, dijo.

¿Quién es la nuera de Victoria Ruffo?

Paola Dalay es creadora de contenido y tiene más de 311 mil seguidores en Instagram, quienes le preguntaron en alguna oportunidad de sus encuentros con su suegra Victoria y dijo que sentía nervios cuando estaba cerca de ella. “Me pone bastante nerviosa eso”.

Dalay tiene 22 años, nació en Toluca y se ha destacado como influencer, modelo y diseñadora de belleza, especializándose en moda y estética.

Además, comparte frecuentemente videos y contenido relacionado con la moda, incluyendo ‘GRWM’ (Get Ready With Me), donde muestra a sus seguidores sus elecciones de moda para el día a día.

Colabora con ‘Anel et Chuy’, un reconocido salón de belleza con más de 35 años de trayectoria, ofreciendo servicios como cortes, tintes, extensiones, spa y manicura, destaca el portal Milenio.

Paola Dalay y José Eduardo derbez están juntos desde 2020 y aseguran en el mundo del entretenimiento ganó notoriedad en los medios por su relación con el actor, quien le lleva 10 años.