Tras beso a la Divaza, ex de Alfredo Adame hace fuerte confesión sobre su vida íntima

Para nadie es un secreto lo polémico que puede llegar a ser Alfredo Adame quien cuenta con varios escándalos a lo largo de su carrera como actor. Es por ello que su paso por La Casa de los Famosos ha dado de qué hablar por las anécdotas de vida que ha contado.

Una de ellas ha sido su fugaz relación con Magaly Chávez quien de quién aseguró que “tiene premio”, al referirse a que es transexual.

Ahora la conductora se ha encargado de contar su verdadera historia y dejar expuesta la orientación sexual del histrión de 65 años.

Esto dijo la ex de Alfredo Adame sobre su vida sexual

Luego que Alfredo Adame sorprendiera con polémico beso en la boca a La Divaza uno de sus compañeros del reality, Magaly se ha encargado de exponer cuales son los “verdaderos” gustos de él.

La mujer asegura que las declaraciones de Adame son parte de su enojo porque ella no quiso salir con él “realmente” en ningún plano, sino que la suya era una relación fingida.

Alfredo Adame habla de Magaly Chávez 😱🔥🚨#LCDLF4 pic.twitter.com/KoDzpgBE7H — La Comadrita (@lacomadritaof_) January 24, 2024

“Es una estrategia de él, lo conozco perfectamente, porque lo he escuchado detrás de cámaras y sé de lo que es capaz de llegar a hacer con tal de entrar en un círculo social”, contó la modelo al programa Chismorreo de Multimedios.

De igual manera, Magaly decidió lanzar detalles de lo que es la vida íntima de Adame según detalles que le han contado personas allegadas a él.

“Hay cosas que me han contado compañeros y amigos muy cercanos a él, que le gustan los transexuales (sic), que le gusta contratar a chicas así, no me espanto, de ninguna manera vienen de fuentes muy cercanas, amigos de él, compañeros de él de hace mucho tiempo. Pero yo no tengo por qué andar ventilando su vida, no sé si sea cierto y ni quiero comprobarlo, ni me interesa, es un tipo que no me interesa lo que haga ni su vida, ni mucho menos”, expresó.

Asimismo, reiteró que la relación que llegaron a presumir se trató únicamente de un pacto.

“Él y yo nunca anduvimos como una pareja, tuvimos un pacto, lo único que nos veíamos en presentaciones, en cosas que teníamos que hacer ante pantallas, nunca salimos ni como amigos ni como nada. Nosotros nunca tuvimos una conexión de vamos a comer o vámonos por un un helado”, sostuvo.