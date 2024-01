Lupillo Rivera asegura que su familia lo amenazó antes de entrar a ‘LCDLF’

Lupillo Rivera sigue acaparando la atención de los televidentes que están pendientes de ‘La Casa de los Famosos’, puesto que ha revelado algunos detalles de su vida personal, especialmente sobre su relación con los integrantes de su familia, misma que se fragmentó desde hace algunos años.

Los participantes de ‘La Casa de los Famosos’ comienzan a llamar la atención del público, especialmente al hablar de temas relacionados con su vida personal, como fue el caso de Lupillo Rivera.

Lupillo Rivera El cantante ya cuenta con un gran número de fanáticos. (Instagram (@lupilloriveraofficial) / Captura La Casa de los Famosos)

Lupillo Rivera asegura que su familia condicionó su entrada a La Casa de los Famosos

En medio de una conversación con los integrantes de la casa, el cantante de regional mexicano confesó que algunos miembros de su familia lo amenazaron antes de entrar a la competencia, señalado que estaban dispuestos a contar detalles de su vida privada.

“Yo antes de entrar, fíjate que tan fuerte es, yo antes de entrar me amenazaron. A mi me amenazaron, dos de ellos: sabes qué vamos a decir esto y vamos a levantar esto y vamos a hacer esto”, comentó.

Lupillo fue amenazado antes de entrar a la casa 😱#LCDLF4 pic.twitter.com/W6NP9OXwDT — LCDLF (@MomentosDeLCDLF) January 26, 2024

De acuerdo con el artista de raíces mexicanas, los comentarios de sus familiares estarían relacionados con los divorcios por los que atravesó, además de revelar que no tiene nada que esconder, explicó que los comentarios negativos suelen afectar su carrera.

“No tengo nada, pero por ejemplo, si tu no sabes nada de mi y tu ya tiene una imagen de mi y vas diciendo: esta persona es a todo dar y ellos se encargan de poner esa duda en ti. Cualquier cosa negativa que dicen mía, crece la duda y ha pasado así ya por treinta y tantos años”, agregó.

Por otro lado, Lupillo Rivera señaló que preferiría que su papá interviniera en la situación para acabar con los problemas que existen entre sus hermanos.

“Yo añoro que mi padre haga, que diga: sabes qué cabrón yo soy el papá, soy la cabeza y no vas a hablar así de tu carnal, no vas a decir esto. Como papá tú sabes, tiene carrera y trabaja de esto y éste está arruinando esto. Él le está empezando a quitar a éste otro que sí tiene la oportunidad. Y éste lo hace porque no le importa y no tiene nada que perder”, dijo.