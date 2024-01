Shakira reaparece con look que impactó a las redes: dicen que se ve parecida a Clara Chía (Getty Images: Pietro S. D'Aprano / Instagram: @3gerardpique)

Shakira es una de las celebridades que más se ha caracterizado por estar a la moda y por siempre mostrar su lado más sensual y lujoso con diferentes atuendos. No obstante, una reciente fotografía de la artista colombiana mostrando un nuevo look, demostró que tiene un gran parecido con Clara Chía Martí, situación que ha desatado un sinfín de críticas.

Shakira es comparada con Clara Chía: un look muy chic y simple

En las fotos más recientes de Clara Chía, muchos internautas afirmaron que la española cada vez se parece más Shakira, situación que generó toda una serie de comentarios negativos hacia la nueva novia de Gerard Piqué. Sin embargo, en los días recientes la colombiana fue víctima de la misma acusación, pues con un nuevo look demostró que es idéntica a la joven catalana de 24 años de edad.

Una fotografía circulando en redes sociales donde Shakira luce un nuevo look relajado compuesto por unos jeans anchos, calzados blancos con plataforma, un suéter de color rojo, un collar plateado con un bolso negro pequeño y su cabello a medias recogido con nada de maquillaje, fue como la colombiana fue comparada con Clara Chía, demostrando que tienen un gran parecido, sobretodo en la época cuando la joven española fue descubierta como la nueva novia de Gerard Piqué.

Shakira fue criticada por reaparecer con un look parecido al de Clara Chía

“¿Qué pasó Shakira, tú no eres así?”, “Será que quiere verse joven como Clara Chía”, “No es el look para salir de noche”, “Vistiéndote así, no encontrarás pareja”, “Tú eres bella, formal o informal”, “Vaya que se quiere parecer a Clara Chia ya hasta se viste igual”, fueron algunos de los comentarios que recibió Shakira en redes sociales.

Con duras críticas fue como los internautas señalaron que Shakira tiene un gran parecido con Clara Chía Martí del 2021. A pesar que el nuevo look de Shakira desató comentarios negativos, estuvieron presentes los fanáticos de la colombiana para defenderla, señalando que es humana y que tiene todo el derecho de vestirse como quiera.