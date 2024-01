¿Se arrepiente? Aarón Díaz revela por qué rechazó estar en Rebelde

Aarón Díaz fue una de las grandes estrellas juveniles en la década de los años 2000, y ahora sorprendió al revelar que Pedro Damián le ofreció un papel en la telenovela Rebelde, el cual decidió rechazar, pues ya tenía otro proyecto en puerta, aunque no se imaginaba el fenómeno en el que se convertiría la producción.

Cabe señalar que el intérprete había sido parte de Clase 406, uno de los primeros éxitos del entonces productor de Televisa, por lo que planeaba darle un giro, con la historia de Cris Morena, y adaptarla en México.

En una entrevista con el programa de radio El Rey del Chocolate, Díaz contó que cuando terminó dicho proyecto, Pedro se le acercó para platicarle que estaba preparando la telenovela Rebelde, y que quería que él participara.

Recordemos que ambas producciones compartieron gran parte del elenco. “Nunca he contado esto, qué bueno que me preguntan. Terminamos Clase 406 y me acuerdo perfecto, es más, la escena está filmada”, relató Díaz.

“Estábamos todos en la última escena y llega (Pedro Damián) y me dice: ‘Aarón, vamos los mismos a hacer otra novela. Se va a llamar Rebelde, es una novela que te traigo. No me acuerdo de dónde, es argentina también. Ahora vamos a hacer una escuela privada”, agregó.

¿Por qué Aarón Díaz no aceptó?

El actor explicó que quería cambiar de aires, y que ya tenía otro proyecto, por lo que prefirió declinar la propuesta del productor.

“Y yo le dije: ‘Pedro, llevo dos años con esta bola de… los amo, pero me acaba de avisar un productor que quiere que yo sea el protagonista de su novela, es de deportes extremos. Nos vamos a ver más adelante, no te preocupes’, y decidí no hacerla”, contó Aarón.

La telenovela en cuestión fue Corazones al Límite, que protagonizó junto a Sara Maldonado, Erika Buenfil y Arturo Peniche.

Aarón Díaz considera que tomó la mejor decisión

A pesar de que muchos podrían creer que el actor no se arrepintió por no haber aceptado, él mismo aseguró que esta bien con el rumbo que tomó.

“Hoy en día que veo el suceso que tuvo y todo eso, más feliz estoy de mi decisión porque yo no sé qué hubiera sido de mí si hubiera hecho otros dos años de una cosa así, probablemente me hubiera vuelto loco y retirado”, dijo Díaz.