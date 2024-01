“Que descarado”: Justin Timberlake lanza sencillo pero lo comparan con tema de Britney Spears

Justin Timberlake / Britney Spears El cantante sigue siendo cancelado por fans de su ex pareja. (Frazer Harrison/Getty Images / Instagram (@britneyspears))

Justin Timberlake ha regresado a los micrófonos en las últimas horas tras seis años alejado de su carrera como cantante y lo ha hecho con su nuevo sencillo Selfish, el cual ha causado gran polémica en redes sociales.

El estreno se da a solo meses de que Britney Spears lanzara su libro ‘La mujer que soy’ donde reveló detalles de lo que fue su polémica relación con el intérprete, los cuales lo dejaron muy mal parados.

Timberlake se vio obligado a alejarse de las redes sociales al ser cancelado luego de conocerse que obligó a la princesa del pop a someterse a un aborto pese a que no era lo que ella deseaba, pero él no estaba preparado para ser padre.

Justin Timberlake y su nuevo sencillo que recordó tema de Britney Spears

Justin Timberlake marcó su regreso a la música luego de su último álbum ‘Man of the Woods’ en 2018. Selfish se trata de un adelanto de su próximo álbum, ‘Everything I Thought It Was’,el cual será lanzado el próximo 15 de marzo.

Aunque los fans del famoso se han mostrado emocionado de volver a verlo cantante pop, lo cierto es que su sencillo ha quedado bajo la sombra de su ex pareja, pues muchos recordaron que Britney ya había lanzado un tema con este mismo nombre en 2011, el cual pertenecía a su disco ‘Femme Fatale’, por lo que sus fans se han encargado de volverlo a posicionarlo en las primeras listas musicales.

EL tema es un bonus track del álbum Femme Fatale lanzado en 2011. Ayer Justin Timberlake lanzo un single con el mismo nombre. En repuesta a ello ,el B Army organizo un streaming y buying party para contrarrestar el estreno de JT. pic.twitter.com/DeTXt5ATlA — StrongerBritney (@StrongerBritne1) January 26, 2024

Justin no ha sido perdonado por muchos y critican que justo haya escogido un nombre que usó su ex para volver a cantar y el hate ha vuelto aparecer para él.

“Justin Timberlake realmente pensó. Qué maldito perdedor. Todo en él es tan soso y blanco. Cariño, ya terminaste. ¡Compra Selfish de Britney Spears en iTunes!”, “No puede ser tan estúpido en sacar un tema con el mismo nombre”, “Que descarado es Justin, intentado colgarse de Britney”, “La cara de Justin al ver Selfiesh en los primeros puestos, pero no es la de él, sino la de Britney jajajaja”, han sido algunas burlas que han realizado en redes sociales.

Pese a que ambos famosos comparten el tema con el mismo nombre, la letra es totalmente opuesta, pues en el caso de Justin intentó abordar los sentimientos de los hombres. Además del lanzamiento del tema, emocionó a sus seguidores al anunciar su regreso a los escenarios con la gira mundial ‘The Forget Tomorrow World Tour’, la cual será su primera gira en cinco años.