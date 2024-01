La actriz, modelo, empresaria y ex Miss Universo de 56 años de edad, Lupita Jones dio a conocer que será internada en el hospital ya que se someterá a una cirugía debido a un problema con el que viene lidiando desde hace tres años.

Hospitalizan a Lupita Jones

Fue durante la tarde del jueves 25 de enero, cuando Lupita Jones por medio de sus historias o stories de Instagram, dio a conocer la noticia, “Les cuento que me estoy internando en el hospital porque me tengo que someter a una cirugía”, dijo la modelo mexicana.

Tras estas declaraciones, sus más de 274 mil seguidores o followers, mostraron su preocupación, sin embargo, esta cirugía no es de emergencia, “No es de emergencia, no es nada grave gracias a Dios, es por un tema que me detectaron hace como tres años, y se estuvo monitoreando pero el doctor me advirtió que si se notaba algún cambio en esto, pues se tenía que intervenir para retirar lo que me encontraron, esto lo quiero compartir con ustedes para hablar acerca de la prevención y de cómo nos cuidamos, no sólo en el mes rosa, y pues lo tienen que quitar y también lo he tenido que monitorear cada seis meses”, agregó Lupita Jones.