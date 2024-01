Aseguran que Christian Estrada habría engañado a Alicia Machado

“Siendo colágeno, aunque le pegue”: Alicia Machado y Christian Estrada aparecen juntos y fans no están de acuerdo Alicia y Christian pasaron Acción de Gracia juntos (Instagram: @machadooficial / @estradac11)

Antes de que Christian Estrada ingresara a “La Casa de los Famosos 4″, Alicia Machado dio a conocer que había terminado nuevamente con él y este le llegó a dedicar un mensaje de agradecimiento en sus redes sociales.

Sin embargo, la ex Miss Universo declaró en una entrevista que no debió de darle otra oportunidad, aunque le desea bien, lo que generó que se especulara que las cosas entre ellos no habían acabado bien.

Alicia Machado reveló en el programa Pica y se extiende, que ya terminó de nuevo con Christian Estrada pic.twitter.com/I2gh1nziQi — Vaya Vaya (@vayavayatv) January 22, 2024

Ahora el programa “Chisme No Like” revela que Christian Estrada habría estado engañando a Alicia Machado con otra mujer, quien es la que lo ha estado manteniendo desde hace un tiempo.

También te puede interesar:

La burla de Ferka luego que Christian Estrada “llorara” dentro de LCDLF por su hijo

Alicia Machado y Christian Estrada se vuelven a reconciliar, ¿a la tercera va la vencida?

Christian Estrada asegura que le pasa una buena cantidad de dinero a su hijo y Ferka le responde

Alicia Machado echó de su casa a Christian Estrada y a sus hermanas en víspera de Navidad

De acuerdo con la información que compartió Javier Cerani, conductor de “Chisme No Like”, después de que Christian Estrada estuviera viviendo durante tres meses en la casa de Alicia Machado sin aportar ni un centavo para los gastos, ella lo echó.

#ComaNews Así reacciona Christian Estrada en redes sociales después de su ruptura con Alicia Machado



“Fuiste la mejor” pic.twitter.com/jESKDZeGTf — La Comadrita (@lacomadritaof_) January 23, 2024

Pero antes, había logrado meter a sus hermanas, quienes son vestuaristas de Alejandra Guzmán, así que cuando la venezolana no aguantó más la situación, los corrió a todos el 24 de diciembre.

Christian Estrada además de no aportar nada para los gastos del hogar, le llegó a pedir a Alicia Machado 10 mil dólares para poder solventar el problema con la manutención de su hijo, pero afortunadamente la actriz venezolana no cayó en la trampa.

La gota que derramó el vaso, fue cuando Alicia se enteró que su entonces novio salía con una mujer millonaria en Nueva York y era quien costeaba todos sus gastos.

“Christian Estrada le habría puesto el cuerno con una millonaria de Nueva York que lo mantiene desde hace tiempo. Un gigoló, pero de los más altos que te puedas imaginar. Tras enterarse de esto, Alicia dijo ‘basta y se acabó’. Se lo dijimos, terminó mal, pero Alicia ya abrió los ojos”, expresó Javier Cerani.