Acusan a Britney Spears de hacer topless en hotel de lujo

Britney Spears no deja de estar envuelta en la polémica, la cantante siempre están generando noticias, la mayoría de ellas, no tan buenas.

Britney Spears es fanática de hacer topless

Según el medio The U.S. Sun, el personal del hotel Four Seasons, ubicado en el condado de Westlake Village en Los Ángeles, reportó que la intérprete parece haber sido vetada de la propiedad, tras algunos incidentes que incomodaron a otros huéspedes.

El personal del hotel de lujo que la cantante de 42 años, perturbó la tranquilidad del lugar y desató las quejas de los clientes al pasearse en topless junto a la piscina. Además, su comportamiento en general fue descrito como “extraño” y “molesto” por algunas fuentes.

Es la segunda vez que la artista es vetada del recinto. “Britney ha sido vetada del hotel, le han levantado el veto y ahora está vetada nuevamente”, reveló una fuente al medio estadounidense.

Britney Spears ha omitido su opinión

Britney no ha hablado al respecto, aunque su representante aseguró que la historia “no era cierta”.

Sin embargo, queda la duda, ya que es bien sabido que a la cantante le encanta mostrase en topless, como lo ha hecho un sin número de veces en sus redes sociales.