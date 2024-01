“Cuando no se sentía Chavela Vargas”: Reviven inicios de Natalia Lafourcade en la música

A sus 39 años, Natalia Lafourcade se convirtió en la mujer más premiada en la historia de los Grammy Latino. Tiene 20 gramófonos, pero antes de llegar hasta este punto, donde ella está cómoda tras crear su propio estilo al mezclar sonidos latinoamericanos con elementos de rock, jazz, folk y bossa nova, ella participó en el grupo juvenil Twist, que le sirvió para saber qué era lo que deseaba como artista.

Recientemente, difundieron en Tik Tok un video de su inicio musical, donde canta junto a Tábatha y Ana Pamela el tema “Late mi corazón”. Por supuesto, que los internautas no dudaron en aseverar que era el justo momento “Cuando no se sentía Chavela Vargas”, pues por supuesto que no se parece en nada a lo que compone y canta en la actualidad.

La artista comenzó en el mundo artístico cuando tenía 14 años. En 1998 se unió “Twist”, en el que cantó éxitos como Él se muere por ti y Hello Hello, pero al año siguiente abandonó la agrupación porque ya no le gustaba. En una entrevista que concedió el año pasado en el podcast de Roberto Martínez habló sobre esto.

“Totalmente creo que soy una artista de contrastes y me encantan los contraste (...) Me ha tocado explorar en mi camino, en mi forma intuitivamente, o de inercia o inconscientemente también ha sido meterme, o sea, volteo y digo: Era muy pequeña, arranqué muy pequeña. Fui muy impaciente. (...) Yo tenía el motor metido con todo y vamos para adelante... ‘Yo quiero cantar, quiero bailar’, y después dije: ‘Ya no me gusta, pues me salí”, le reveló a Roberto.

Además, explicó que luego estudió música y firmó su primer contrato musical a los 17 años. A sus 18 años era solita. Sostuvo que en ese momento decía: “Ábranme paso porque allí voy. (...) Celebro esa necesidad mía, porque he aprendido muchas cosas y no me arrepiento de nada”.

En el 2021, le ofreció una entrevista para “Conversando con Cristina Pacheco”, en la que detalló la razón de porqué dejó “Twist”: “Me di cuenta de que ese no era el camino que yo quería tomar en la música. Lo que pasa es que yo hacía canciones desde antes y en ese grupo yo les decía ‘quiero meter mis canciones, quiero que grabemos, yo tengo canciones’, pero los productores no querían y entonces yo ya sabía que yo quería grabar mi música, aprender a tocar bien guitarra, y me salí”, expresó la intérprete de

En el 2017, las integrantes del grupo se reencontraron para el programa Escándala, Ana Pamela y Tábatha se presentaron, pero a Natalia fue la gran ausente. Ella estaba muy enfocada en su carrera como solita y en su propio estilo, por lo que presuntamente no lo interesaría regresar a su inicio musical.