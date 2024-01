Presunto abusador fue invitado al bautizo del Hijo de Carlos Rivera, según Mauricio Martínez

El fin de semana pasado, Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez, conocidos por su participación en el programa ‘La Academia’ de TV Azteca, celebraron el bautizo de su hijo León en Casa Huamantla, ubicada en la ciudad de Huamantla, en el estado de Tlaxcala, México. La temática de la celebración estuvo inspirada en la película ‘El Rey León’, y contó con la presencia de varios presentadores y ex presentadores de ‘Venga la alegría’, incluyendo a Kristal Silva, Roger González, Mauricio Mancera y Laura G.

Mauricio Martínez, actor y cantante, expresó a través de sus redes sociales que entre los asistentes al bautizo del hijo de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez se encontraba un individuo señalado como presunto abusador. Se trata del productor musical Toño Berumen, quien previamente había sido mánager de grupos como Mercurio y Kairo, así como de la cantante Fey.

“No iba a decir nada por salud mental, porque es desgastante y pareciera que lucho solo, pero luego recuerdo lo terrible que está la justicia en México, precisamente por gente que se queda callada y deja pasar las cosas. Ese hombre que ven ahí es Antonio Berumen, mi agresor”, dijo Martínez, quien participó en la edición mexicana del reality show ‘Operación triunfo’, compartiendo sus comentarios junto con un video en el que se observa al productor musical disfrutando de la celebración del bautizo de León, el hijo mayor de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera.

Según lo indicado por el famoso, Toño Berumen tiene al menos 10 denuncias en fiscalía general de Justicia de la Ciudad de México, por supuesto abuso sexual “y al menos 37 hombres me han contado su experiencia con él, aún no ha sido vinculado a proceso. Solo en México un violador se pasea como si nada en el bautizo del hijo del cantante Carlos Rivera, por eso luego la gente no denuncia, es increíble, ahí se los dejo”.

Es importante recordar que, en 2022, el actor y cantante Mauricio Martínez, de 45 años, presentó una denuncia contra Toño Berumen por presunto acoso, situación que habría ocurrido hace más de dos décadas. En aquel entonces, Martínez, en los inicios de su trayectoria artística, buscaba un representante para formalizar un contrato con una compañía discográfica. Meses atrás, expresó: “Gracias a todos los que se han atrevido a denunciar a sus acosadores, sus agresores, a esos criminales que abusan de su poder para aprovecharse de gente inocente. Yo estoy hoy aquí para darle voz a los que no tienen voz, esto apenas comienza señores, así que agárrense porque si ya le gané la batalla al cáncer cuatro veces, esto es nada comparado con mi vida”.

Antonio Berumen tiene al menos 10 denuncias por ab*so sexual en la @FiscaliaCDMX y al menos 37 hombres me han contado su experiencia con él. Aún no ha sido vinculado a proceso. Solo en México un violador se pasea como si nada en el bautizo del hijo del cantante @_CarlosRivera pic.twitter.com/2LbouYuV7i — Mauricio Martínez (@martinezmau) January 22, 2024