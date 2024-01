La película romántica que se estrenará en Netflix a finales de enero: perfecta para enamorarte

Las películas románticas son de las favoritas de los suscriptores de Netflix. Por eso, la plataforma de transmisión continuamente está agregando historias de amor a su amplio catálogo de proyectos.

Una de las próximas adiciones del género a su biblioteca llegará a finales de mes y promete cautivar con una trama inspiradora, llena de corazón y humor, sobre hallar la fuerza para ser uno mismo.

¿Cuál es la próxima película romántica que llegará a Netflix?

Se trata de Encontrando un destino , un encantador drama romántico estadounidense escrito y dirigido por el cineasta Brian Baugh que llegó originalmente a las salas de cines en el año 2021.

Basada en el libro There You’ll Find Me by Jenny B. Jones, el filme sigue a Finley Sinclair, una joven y talentosa violinista que viaja a un pueblo costero en Irlanda para cursar un semestre de estudios.

La protagonista no está pasando por el mejor momento pues tuvo una desafortunada audición en un famoso conservatorio de música de Nueva York antes de emprender su viaje al país europeo.

Escenas del drama romántico 'Encontrando un destino' | (Roadside Attractions)

Su vida da un cambio para bien cuando se cruza con el famoso actor Beckett Rush en el establecimiento hotelero que su familia anfitriona regenta mientras este filma la nueva entrega de una franquicia.

De acuerdo a la sinopsis, “mientras surge el romance entre esta improbable pareja, Beckett inicia un viaje de descubrimiento para Finley que transforma su corazón, su música y su visión de la vida”.

Al mismo tiempo, Sinclair alienta a Rush a soltar definitivamente su imagen de ídolo adolescente para perseguir su verdadera pasión como intérprete en la industria del entretenimiento.

Sin embargo, “cuando las fuerzas que rodean el estrellato de Beckett amenazan con aplastar sus sueños, Finley debe decidir qué está dispuesta a arriesgar por amor”, concluye el texto oficial.

Escenas del drama romántico 'Encontrando un destino' | (Roadside Attractions)

¿Quiénes conforman el reparto de Encontrando un destino?

Encontrando un destino está protagonizada por Rose Reid y Jedidiah Goodacre en los papeles de Finley y Beckett respectivamente. No obstante, las estrellas no trabajaron solas en este proyecto.

A su lado también actuaron otras luminarias, como Katherine McNamara, Patrick Bergin, Saoirse-Monica Jackson, Vanessa Redgrave, Tom Everett Scott y Judith Hoag, por mencionar algunas.

¿Qué dijo la crítica de Encontrando un destino?

Encontrando un destino dividió a los expertos en séptimo arte cuando se estrenó. Por eso, el largometraje recibió críticas mixtas hacia su historia y otros aspectos de la producción.

Courtney Howard de Variety la describió como “una película amable que es como un soplo de aire fresco. Su historia irregular sale a flote gracias a la energía positiva de los actores”.

Michael O’Sullivan de The Washington Post le dio dos estrellas y medias de cuatro.

“No ofrece sorpresas, excepto una. Finley nos advierte de que la relación no va a funcionar, casi como si se refiriera a la película. Pero gracias a algo inefable (...) acaba funcionando”, opinó.

Escenas del drama romántico 'Encontrando un destino' | (Roadside Attractions)

No obstante, Beatrice Loayza de The New York Times concluyó que el filme “no tiene suficiente personalidad ni intensidad dramática para interesar a los adultos”.

“Incluso como ensueño amoroso está anticuada y es genérica”, sentenció.

¿Cuándo llega Encontrando un destino a Netflix?

Si quieres verla y sacar tus propias conclusiones sobre este proyecto, Encontrando un destino (Finding You por su título original) llegará a la plataforma de Netflix el martes 30 de enero de 2024.