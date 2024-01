“Estoy muy nerviosa de verdad”, Verónica Gallardo revela problema de salud

La conductora de televisión Verónica Gallardo, reveló a través de su canal de YouTube que cuenta con un problema de salud.

Entre lágrimas, la periodista de 63 años, contó que podría ser sometida a una cirugía, ya que tiene paralizado un nervio en una de sus piernas.

“Yo estoy muy mal, ya no puedo con la pierna, me acaba de decir el doctor, mi querido doctor Alcántara, que traigo paralizado un nervio, me van a hacer una radiografía, espero que no necesite operación porque no sé qué voy a hacer”, explicó en un video.

Gallardo también dijo estar muy nerviosa por las dolencias que la aquejan, “pero perdónenme si no tienen programa hoy, ya me siento Adriana Fonseca, pero miren, aquí si son de a de veras (las lágrimas), no son de mentiritas, estoy muy nerviosa, muy nerviosa, de verdad, discúlpenme, si no me ven el lunes es que va a ser más feo, va a ser más gacho, yo espero que no sea así, espero verlos el lunes y estar con ustedes”.

Verónica Gallardo sufrió una gran pérdida en 2023

En agosto pasado, la conductora tuvo que despedir a su esposo Robert Alexander, quien conducía el programa Un Gringo en México. Alexander quien murió a los 74 años, es el padre del único hijo de Gallardo, Patricio Kalish.