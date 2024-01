“Más enfadada que nunca”: así reaccionó la reina Isabel al nombre de la hija de Harry, Lilibet

Reina Isabel y la hija del príncipe Harry Los duques de Sussex no le habrían pedido permiso para usar el nombre "Lilibet". (Chris Hyde, Peter Summers/GettyImages)

Aunque la reina Isabel falleció en septiembre de 2022, siguen saliendo a la luz varias revelaciones sobre su vida íntima y familiar. Como por ejemplo, la reacción que tuvo al enterarse del nombre que le puso el príncipe Harry a su hija menor, Lilibet.

Esto no sería mayor escándalo si no guardara un significado especial para ella: era la manera cariñosa en la que fue apodada por su padre y llamada así por todos sus seres queridos a lo largo de la vida.

¿Cómo reaccionó la reina Isabel al nombre de la hija de Harry, Lilibet?

Esta filtración surgió gracias a la publicación del libro de Robert Hardman, ‘Charles III: New King. New Court. The Inside Story’, que revivió ese momento que generó malestar dentro de la familia real.

Pese a que la versión oficial fue dada por Harry y Meghan Markle, la realidad sería distinta. Ellos aseveran que escogieron el apodo de cariño de la abuela del príncipe para nombrar a su hija y que ella estuvo de acuerdo con esto, porque fue la primera persona con la que hablaron y luego lo hicieron con el resto de la familia.

No obstante, BBC informó en su momento que no obtuvieron el permiso de la reina Isabel II ni de ningún miembro de la casa real para llamar a su segunda hija Lilibet Diana Mountbatten-Windsor.

“Isabel II había estado más enfadada que nunca, en 2021, después de que los Sussex anunciaran que ella les había dado su bendición para llamar a su hija ‘Lilibet’, el apodo de niñez de la reina”, asevera el libro.

Según el autor y lo reseñado por Glamour, la molestia surgió porque su padre fue quien se lo dio de forma cariñosa y prefería que hubieran elegido el nombre oficial de la reina en lugar de su apodo o que fuese puesto como segundo nombre en lugar del primero.