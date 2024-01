Esta cinta está dando de qué hablar por ser capaz de levantarte cuando atraviesas el peor momento

El 2024 ha arrancado con gran fuerza en cuanto a estrenos de películas, justo a tiempo para la temporada de premios a lo mejor de la industria. Dentro de la amplísima lista de producciones nominadas a los diferentes eventos, se encuentra una que ha dado mucho de qué hablar por su trama y mensaje.

Se trata de ‘Los que se uqedan’ ( The Holdovers), una dramatización maravillosa y conmovedora de lo difícil que puede resultar la temporada navideña para algunas personas que se sienten solas. Cualquiera que haya pasado las vacaciones solo o que no tenga una familia confiable puede dar fe de que no hay época del año más tortuosa que la Navidad para quedarse solo en casa, aún cuando hayan pasado por ello el resto del año.

The Holdovers Una de las cintas que ha ganado gran reconocimiento por su conmovedora trama (Miramax)

¿De qué trata la película ‘Los que se van’?

La historia se desarrolla en un internado para niños en Nueva Inglaterra en 1970. Angus Tully es hijo de padres adinerados que asisten a una prestigiosa escuela privada conocida por su capacidad para formar estudiantes prodigio, pero que sobre todo sirve para guiar a niños ricos con un futuro predeterminado y que muchas veces son ignorados por sus padres. Paul Hunham es un profesor cascarrabias brillante y severo que se niega a simplemente involucrarse en el sistema y dar calificaciones aprobatorias a estudiantes ricos, por lo que exige altos estándares en sus clases de historia.

Cuando se le pide a Hunham que se encargue de los estudiantes “residuos” de la escuela, o niños cuyos padres no pueden permitirles regresar a casa durante las vacaciones, Tully termina siendo el único estudiante que debe permanecer bajo la supervisión del enfoque estricto de Hunham durante las vacaciones de invierno. A medida que los dos se enfrentan, poco a poco comienzan a abrirse el uno al otro y llegan a un respeto y comprensión mutuos mientras luchan con sus pasados mutuos y su soledad.

Una de las cintas más conmovedoras que te dejará grandes lecciones

La película es una comedia de relativamente cliché pero conmovedora. Te hará sonreír, reír y disfrutar de una experiencia que brinda calidez al corazón mientras la miras. Todos los actores hacen un papel fenomenal y logran que realmente te preocupes por cómo sienten.

Es entrañable, edificante, filosófica y con un mensaje profundo que vale la pena reflexionar. La música y la cinematografía simplemente son envolventes y también han sido muy aplaudidas por la audiencia.