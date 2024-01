Paola Suárez podría regresar con su novio tras ser ‘embrujada’

Paola Suárez ha tenido que enfrentar todos los comentarios que surgieron por el altercado con su exprometido José de Jesús, el cual es señalado por haberla golpeado; a pocos días del suceso, algunas personalidades hablaron del tema, como es el caso de Mhoni Vidente.

Al respecto de la agresión que sufrió la creadora de contenido, surgieron un sinfín de rumores sobre los motivos y detalles de su relación, especialmente sobre el abuso de drogas, la dependencia emocional, la violencia que existió previamente, entre otras cosas.

Paola Suárez / Foto: Instagram

Paola Suárez podría regresar con su novio

Puesto que el tema se ha vuelto tan viral en redes sociales, Mhoni Vidente tomó un momento en sus famosas predicciones para hablar de la integrante de ‘Las Perdidas’, revelando que estuvieron involucrados diversos factores que dieron como resultado el violento altercado.

“Se han dicho muchas cosas. Lamentablemente, aquí hubo algo de brujería, de alcohol y drogas, revuelto con todo y explotó en situaciones violentadas”, comentó la vidente.

Asimismo, Mhoni Vidente aseguró que Paola Suárez fue involucrada en un trabajo de brujería, destacando que habría sido propiciado por una de sus amigas, por lo cual recomendó que la influencer debería hacerse una limpia, con el objetivo de librarse de las malas energías.

Paola Suárez asegura que aún quiere a Jesús ‘N’

Luego de salir del hospital, la integrante de ‘Las Perdidas’ realizó una transmisión en vivo para compartir los sentimientos que experimenta a raíz del ataque que pudo costarle la vida, detallando que no puede dejar a un lardo su relación con Jesús.

“Me siento mal porque yo a esa persona la quería mucho, yo la quiero. No me escuchan mis amigas sino que ya me estuvieron regañando, pero el amor no se termina de un día para otro”, dijo.

Por otro lado, comentó que a lo largo de su relación hubieron comportamientos violentos, pero que siempre intentó solucionar la situación, asimismo, Paola comentó que se encuentra preocupada por las repercusiones que pueda enfrentar su expareja.

“Esta persona siempre ha sido un poco agresiva. Me siento con miedo y a la vez me siento preocupada de lo que va a pasar. Créeme que hasta me siento pende** o estúpi** porque no quiero que le pase nada a él. Tanto es mi cariño, que no sé. Yo siempre se lo dije a él: yo te quiero mucho, no te quiero perder, hay que llevarla bien”, agregó.