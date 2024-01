J. Lo lanzará una nueva película que fusiona su música y números de baile con sus experiencias amorosas

This is me: a new love story

En una audaz incursión cinematográfica, Jennifer López, ícono de la música a sus 54 años, lanzó este miércoles el tráiler oficial de su nueva película This Is Me... Now: A Love Story, que fusiona su música y espectaculares números de baile con sus experiencias amorosas de manera cautivadora.

La aclamada película marcará dos hitos en la carrera de la multifacética cantante y actriz: su gran regreso a la pantalla grande y, en simultáneo, el lanzamiento de su esperado nuevo álbum This Is Me... Now, que representa su primer material discográfico tras una década de ausencia.

Jennifer López

Según la sinopsis oficial, la cinta “muestra su viaje al amor a través de sus propios ojos. Con un vestuario fantástico, una coreografía impresionante y cameos repletos de estrellas, este panorama es una retrospectiva introspectiva del resistente corazón de Jennifer.”

La artista boricua ha descrito la obra como una “odisea cinematográfica narrativa, impregnada de historias mitológicas y sanación personal”.

La producción This Is Me... Now: A Love Story, que durará 65 minutos, cuenta con la dirección de Dave Meyers, ganador de un Grammy, y fue creada tanto por él como por López.

Jennifer López

En e trailer se puede observar que J. Lo se enfrenta al desamor con diferentes amantes con los que se casa, en lo que pareció un guiño inspirado en sus propias experiencias amorosas con diferentes personajes públicos, como su bailarín Cris Judd, el rapero Sean ‘Diddy’ Combs y Marc Anthony.

La obra cinematográfica cuenta con un elenco estelar, con apariciones especiales de figuras destacadas como Ben Affleck, Fat Joe, Sofía Vergara, Trevor Noah, Kim Petras, Post Malone, y otros.

