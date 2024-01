‘Con todos menos contigo’: una digna sucesora de las comedias románticas clásicas que te hará feliz

Las comedias románticas cuentan historias dulces, divertidas y conmovedoras y ‘Con todos menos contigo’ (Anyone But You) no es la excepción. De hecho, la cinta de Will Gluck (Easy A) sigue al pie de la letra la fórmula definitiva que toda romcom debe seguir para atraer a la audiencia desde el primer minuto: chica conoce a chico de la forma más inesperada, hacen clic de inmediato pero todo termina mal, lo que desata una serie de situaciones irreverentes que definirán su destino. ¿Cliché? Tal vez.

Ciertamente esa podría ser la trama de una película del género protagonizada por Julia Roberts, Julia Styles, Emma Roberts o Rachel McAdams que seguramente amaríamos. Pero ahora es turno de Sydney Sweeney hacernos suspirar y soñar con tener una de esas historias de amor.

De qué va ‘Con todos menos contigo’

Con todos menos contigo Sydney Sweeney y Glen Powell protagonizan ésta encantadora comedia romántica (Sony Pictures)

La historia sigue a Bea (Sweeney), una joven aspirante a abogada que por azares del destino conoce a Ben (Glen Powell) en un café. Ambos tienen una conexión inmediata pero tras pasar el día entero juntos, un malentendido los lleva a desaparecer de la vida del otro hasta que se reencuentran inesperadamente para asistir a una boda en Australia.

El odio de Bea y Ben se convierte entonces en un problema para los invitados que temen arruinen la boda. Lo que nadie sabe es que, tras darse cuenta de que todos quieren que hagan las paces para evitar algún desastre, pactan fingir estar enamorados. ¿Qué podría salir mal? Spoiler alert: absolutamente todo.

La pregunta del millón, ¿vale la pena verla?

Con todos menos contigo Una encantadora comedia romántica, protagonizada por Sydney Sweeney y Glen Powell (Sony Pictures)

Definitivamente ésta es una película que tienes que ver en pantalla grande con amigas y un montón de desconocidos riendo de chistes malos pero liberadores. Si bien es fácil pensar que seguir la misma fórmula de las romcoms noventeras-dosmileras es un riesgo para los tiempos actuales, en realidad es lo que hace de ‘Con todos menos contigo’ un respiro necesario.

La química de Sydney Sweeney y Glen Powell es innegable, quienes además de tener chispa y carisma han sido bendecidos con tremenda belleza física, algo que el director supo aprovechar al máximo en cada toma de sus tonificados y bronceados cuerpos (ya sabrán por qué es imposible no hacer hincapié en ello).

Por otro lado, la decisión de rodar en Sydney definitivamente añadió una capa de autenticidad al mostrar los espectaculares paisajes, la peculiar fauna local y las icónicas estructuras como la Sydney Opera House.

En cuanto a la parte musical, si ya has estado indagando en TikTok, habrás visto un montón de videos de gente bailando al ritmo de Unwritten, tema que Natasha Bedingfield convirtió en un himno en 2004, y eso se debe al “efecto Con todos menos contigo”. Sí, la canción fue un acierto absoluto como tema principal de la cinta, levantando el espíritu muy al estilo Say I Little Prayer For You en ‘La boda de mi mejor amigo’ o Can’t Take My Eyes Off Of You en ‘10 cosas que odio de ti’.

Una oda a los clásicos...y a Shakespeare

No es ningún secreto que muchas de las comedias románticas que nos conquistaron en los noventas y principios de los dosmiles están basadas en obras de William Shakespeare y ésta no es la excepción.

‘Con todos menos contigo’ toma como referencia ‘Mucho ruido y pocas nueces’, una historia perfecta de enemigos a amantes. Ben y Bea siguen el mismo rumbo en general que Benedick y Beatrice, protagonistas de la obra de Shakespeare, comenzando como una especie de enemigos, compartiendo bromas ingeniosas y agresivas, antes de que sus compañeros intenten unirlos y, en última instancia, admiten sus sentimientos el uno al otro mientras comparten sus más profundos secretos.

Para algunos críticos, la cinta falla terriblemente por sentirse “desganada” pero nuestro veredicto final es que es una de las pocas películas recientes que logra su lugar en el género. Tal vez es porque aquí somos unas románticas empedernidas, pero ‘Con todos menos contigo’ no necesita mahyor profundidad ni ser pretenciosa; en general es digerible, lo que la hace bastante disfrutable. Definitivamente nos ha creado la necesidad de que regresen las comedias románticas.