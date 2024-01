No Doubt se reunirá para tocar en Coachella 2024 luego de nueve años separados

El esperado cartel del Festival de Música y Artes de Coachella 2024 ha generado gran emoción entre los fanáticos de la música, destacando la tan esperada reunión de la icónica banda No Doubt, liderada por la carismática Gwen Stefani. La agrupación se presentará en el festival de Indio, California, marcando su regreso después de casi una década de ausencia.

Aunque aún no se ha revelado en qué día o días actuarán, la noticia ha generado entusiasmo entre los amantes de la música. No Doubt, reconocido por éxitos como “Don’t Speak” y “Just a Girl”, fue formado en los años 80 y lanzó su álbum debut homónimo en 1992.

¡Vuelve No Doubt! Los fanáticos de la banda han enloquecido en las redes

Después de tres exitosos álbumes de estudio, la banda se tomó un hiato alrededor de 2004. En 2008, sorprendieron a los fanáticos con su reunión y lanzaron el álbum “Push and Shove” en 2012. Sin embargo, otro periodo de inactividad siguió antes de presentaciones esporádicas en 2014 y 2015.

La noticia de la reunión de No Doubt se hizo pública a través de un emocionante video publicado en las redes sociales de la banda. En el clip, mientras sonaba “Just a Girl” de fondo, Gwen Stefani mostró una obra de arte que hizo para “The Beacon Street Collection”, el segundo álbum de la banda que marcó un hito en su carrera.

Después de un paseo por la memoria, se coordinó una reunión virtual entre los miembros de la banda, culminando con la decisión entusiasta de realizar un espectáculo en Coachella. “¡Nos vemos en el desierto en abril!” anunció la banda en sus redes sociales, acompañando el mensaje con el cartel distintivo de Coachella que presenta a los artistas destacados del evento.

Todo listo para un Coachella 2024 historico

Los seguidores de No Doubt no han tenido la oportunidad de ver a la banda en el escenario desde 2015, cuando participaron en festivales como Rock in Rio en Las Vegas y Riot Fest en Chicago e interpretaron algunos de sus grandes éxitos y canciones de su último disco “Push and Shove”.

La presencia de No Doubt se suma a un cartel estelar que incluye a artistas como Lana Del Rey, Tyler, the Creator y Doja Cat, quienes encabezarán Coachella en abril. El evento promete ser una experiencia musical única y un reencuentro emocionante.