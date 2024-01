Margot Robbie anuncia que se retira de la actuación “la gente ya está cansada de verme”

Margot Robbie, la talentosa actriz que ha cautivado al público desde su debut en “El lobo de Wall Street”, ha anunciado en una entrevista con Deadline que está considerando un retiro temporal de la actuación. Con un tono jocoso, Robbie expresó: “Ahora mismo todo el mundo está harto de verme”, revelando su deseo de alejarse de las pantallas por un tiempo.

Este sorprendente paso atrás en su carrera no es repentino; según Robbie, el proceso de retirada lleva más de un año en marcha. Desde la finalización del rodaje de “Barbie” en octubre de 2022, la actriz no ha estado en un set de filmación para actuar. A pesar de este retiro temporal, Robbie subraya que no se trata de una pausa, ya que continúa involucrada en proyectos como productora.

Margot Robbie dice adiós a la actuación y se centra en su faceta como productora

“Todo el mundo dice eso. Todos me preguntan si estoy tomando una pausa y siempre respondo: ‘¿Saben que también soy productora, verdad? No estoy parada’”, bromea Robbie. De hecho, Robbie ha servido de productora en “Saltburn “, una película entre las favoritas para los premios Oscar, y está preparando el regreso de “Ocean’s Eleven” con Ryan Gosling.

La actriz también reveló su creciente interés en dirigir, algo que ha deseado durante siete años. “He estado trabajando poco a poco en la idea de que me he ganado el derecho a dirigir y me siento cerca de creérmelo”, comparte Robbie en la entrevista.

Aunque no quiere acelerar las cosas, su anhelo de dirigir está creciendo, respaldado por su experiencia trabajando con diversos directores a lo largo de su exitosa carrera, culminando con fenómeno cultural de “Barbie”, que superó los mil millones de dólares en taquilla y ha sido un hito significativo para Robbie.

Margot Robbie pretende convertirse en una artista integral en la industria

Aunque se retira temporalmente de la actuación, su enfoque sigue siendo la producción y el desarrollo de historias significativas. Su compañía productora, LuckyChap, se ha destacado por impulsar proyectos liderados por mujeres y creadoras femeninas.

A pesar de su retiro temporal, la versatilidad y la visión de Margot Robbie seguirán influyendo en la industria del entretenimiento. Ya sea como actriz, productora o, posiblemente, como directora en el futuro, Robbie continuará dejando su huella en el mundo del cine.