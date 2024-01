“La película es maravillosa y esta conversación también”: La charla de Javier Bardem con los protagonistas de ‘La Sociedad de la Nieve’

Desde que llegó a Netflix la película “La Sociedad de la Nieve” de Juan Antonio Bayona, hay un tsunami de emociones y muy buenas criticas de lo bien realizado que está el film, de lo que reflejaron sus personajes y de cómo se trato la vida de esas 16 personas que sobrevivieron a la tragedia de Los Andes ocurrida en 1972.

Uno de los más sorprendidos es el ganador de Oscar, Javier Bardem, quien habló con el director del film y dos de los actores de reparto, Enzo Vogrincic y Matías Recalt, nominado al Goya al Mejor actor revelación, en un especial que realizó el medio español El Diario, donde se habla de las claves de la película.

Bardem aplaudió la interpretación de todos los actores que mostraron la realidad tan dura que vivieron los supervivientes de ese accidente. “Es un trabajo extraordinario, hermoso e importante. También en el sentido humano, porque creo que es una película que nos hace un poquito mejores. Sinceramente, creo que nos cambia la vida”, dijo.

Destacó el hecho de que sea una película hablada al español con el nivel de excelencia que mostraron todos los personajes de La Sociedad de la Nieve.

“Qué orgullo, qué maravilla y qué apuesta. Es algo de lo que sentirse orgulloso y que a veces se reconoce poco, así que cuando se hace, como es el caso, hay que decirlo y hay que mostrarlo. Hay que pasearlo, porque el nivel de calidad técnica, evidentemente también actoral, pero el nivel técnico es igual de excelente que en cualquier otro país del mundo”, dijo.

El director rompió esquemas

Al respecto, el director Juan Antonio Bayona en la conversación con Bardem destacó que esta película “rompe una barrera, un techo” al ser hablada completamente en español y que este esfuerzo le costó 10 años de arduo trabajo de los cuales asegura sentirse muy orgulloso.

“El mercado está dominado por el inglés y por las grandes producciones. Esta es una gran producción en español y eso no existe. Es una película que está rompiendo, o intentando romper, una barrera, un techo de cristal que está ahí impuesto por el mercado. Yo quiero contar nuestras historias en español, y es un esfuerzo que nos ha costado 10 años y estamos muy orgullosos. Que la gente lo asuma como un éxito de todos, eso para mí es superimportante”.

También se refirió al trabajo de los actores tan jóvenes y dijo que la clave para lograr que mostraran una realidad muy dura fue el trabajo en equipo. “El trabajo actoral consiste en ir de la mano siempre y con mucha confianza y mucha honestidad”.

“La nieve es individualista”

Matías Recalt, quien interpreta a Roberto Canessa, también muestra los instintos individualistas en la supervivencia. “La nieve también es individualista. Yo he hablado con Canessa y él me decía que también cada uno se quería salvar a sí mismo, porque en algún punto no tienes la energía para pensar en el otro. Obviamente quería que volvieran todos, pero hay algo en esas situaciones que quieres salvarte a ti”.

Recalt pasó momentos muy duros durante las grabaciones porque perdió a su padre y tuvo que ponerse un escudo para interpretar a Canessa. “Sentía que había algo emocional que no me estaba pasando, pero claro, a mí Canessa me dijo que en la montaña nunca se quebró ni lloró, y eso me costó mucho tiempo entenderlo”.

Por su parte, Enzo Vogrinic, habló del momento en el que conoció a la familia de Numa, su personaje y el narrador del filme. Estuvo en su casa, vio su habitación, le contaron anécdotas.

Eso salía sin que él lo esperara en medio del rodaje. “Estaba en una escena y me sorprendía ese recuerdo y venían esas cosas. Todo estaba al servicio de eso. Como si mi cuerpo recordara haber estado ahí”.

Lo que dejó Numa

La importancia que dejó Numa en sus amigos fue la misma que Vogrinic hizo en el rodaje. “Cuando se marchó del rodaje, lo que dejó ahí se notaba en la atmósfera del set y cuando puedes captar eso con la cámara es precioso”, analiza Bayona.

Bardem destacó que la clave del éxito de La Sociedad de la Nieve fue el narrar “desde la emoción, sin ser solemne ni categórico, sino simplemente desde la debilidad y la humanidad de unos chavales que no sabían absolutamente nada de nada y se encontraron con el todo”.

Respeto por los supervivientes

Destacan en la conversación el momento de conocer a los supervivientes de la tragedia que fue en una comida donde hubo chistes, pero también respeto por lo que vivieron esas personas.

“Yo decía, pero si esta persona no me conoce. No me está abrazando a mí, está abrazando a Numa. Está abrazando a Numa a través de mí, y era muy fuerte. Numa dejaba en otros una huella inexplicable y sienten un agradecimiento extra. Había una cosa ahí muy cargada, que la sentías y te daba ya esa responsabilidad”.

Bardem finalizó la conversación hablando de la excelencia interpretativa y eso fue lo que se sintió en la película. “A mí me ha pasado a veces que veo que hay una agresión también, una falta de confianza, un empujar, un obligar desde un lugar que no es sano. Y más que empujar es acompañar”.

Destaca que igual que lo hicieron los supervivientes se acompañaron en vez de empujarse, el reparto ha hecho lo mismo para conseguir que todo esté en su sitio y que la película se haya convertido en un fenómeno de los que pasan pocas veces en el cine español.