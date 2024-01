La película de 114 min que te levantará el ánimo si aún sientes los estragos del ‘Blue monday’

El ‘Blue Monday’ es considerado “el lunes más triste del año” y generalmente cae el tercer lunes del mes de enero. El término fue acuñado por el psicólogo Cliff Arnall en 2004, cuando la compañía de viajes Sky Travel le pidió una “fórmula científica” para describir la tristeza de enero, cuando todos regresamos a la normalidad “post temporada de vacaciones y fiestas”. Esta sensación de tristeza se suma al mal tiempo, las deudas y los bajos niveles de motivación provocados por la rutina.

Lo cierto es que a veces el “blue monday” parece extenderse a otros días y hasta cierto punto es perfectamente normal. Todos tenemos días que no nos sentimos del todo bien.

Blue Monday Los estragos del lunes más triste del año son reales (Pexels)

Especialmente el inicio de año puede ser difícil para muchos por todas las expectativas que hay sobre estar empezando un nuevo ciclo. Puede que ya no sea lunes pero estés aburrida, enferma o letárgica por no haber dormido bien. Quizás acabas de recibir una mala noticia que te ha dejado mal o estés pasando por un mal de amores sin resolver.

Cualquiera sea el caso, a veces simplemente es necesario poner todo en pausa, escapar por un momento de la realidad para recargar energías y la mejor forma de hacerlo es a través de una buena película que no necesariamente está en tendencia ahora mismo.

La película de 114 minutos que te hará sentir mejor tras el Blue Monday

Las películas clásicas para sentirse bien están subestimadas, sobretodo cuando estamos en la temporada de premios con todos los éxitos que marcaron el año. Claro, nos encanta ser parte de la conversación pero muchas veces sólo necesitamos desconectarnos unos minutos así que aquí te dejamos una cinta de 114 min que no s´lo te distraerá, sino que te hará sonreír y te dejará una gran lección.

La vida secreta de Walter Mitty Una cinta que te hará sonreír con su encantadora historia (20th Century Fox)

En esta ocasión te traemos una recomendación que dio mucho de qué hablar en 2014: La vida secreta de Walter Mitty. Se trata de una cinta que es perfecta para levantar el ánimo y que te dará impulso para sobrevivir al primer mes del año.

La historia gira en torno a Walter Mitty (interpretado por Ben Stiller), un empleado de la revista Life, aburrido de la monotonía de su propia vida. Mitty es un soñador constante que añora la aventura y tiene la oportunidad de dar ese paso cuando se le encomienda la tarea de viajar a tres países diferentes para localizar a Sean O’Connel, un fotógrafo que se cree que tiene un valioso negativo, ideal para la portada final de la revista Life.

La vida secreta de Walter Mitty Una cinta que te hará sonreír con su encantadora historia (20th Century Fox)

Aunque en su momento recibió una reacción tibia y hasta cierto punto criticada, finalmente se convirtió en una de las películas más inspiradoras y subestimadas de la última década. Es un tributo a la gente común, que sale a lo desconocido y hace cosas increíbles, y al final de la película, sientes que has estado ahí durante el viaje porque sí, todos hemos pasado por esos momentos de crisis y deseo de cambiar.

Entre las lecciones más valiosas que aprendes está que la vida está hecha para vivirse no para soñarla. Ciertamente no hay nada de malo en soñar, pero se convierte en un problema si únicamente todo está en tu cabeza y no vives plenamente la vida en la realidad ni haces nada por alcanzar eso que añoras. Salir de tu zona de confort es incómodo pero necesario. Si quieres transformar tu vida, tienes que atreverte a dar el paso.