La gran ausente: por esto Jennifer Aniston no quiso unirse al homenaje a Matthew Perry

La temporada 2024 de premios a lo mejor de la industria del cine y la televisión ha sido una de las más importantes tras una serie de eventos que marcaron a la industria y a los fans. No sólo llega después de los acuerdos pactados tras la huelga del Sindicato de Actores en Hollywood sino que también ha sido el momento de honrar a las estrellas que fallecieron en 2023. De Angus Cloud a Tina Turner, Adan Canto, Christian Oliver y Lisa Marie Presley, el In Memoriam de este año en la entrega de los Emmys fue especialmente conmovedor.

Sin duda una de las muertes que más impactó a todos fue la de Matthew Perry, quien fue encontrado sin vida en su residencia el 28 de octubre de 2023. El proceso para dictaminar la causa de muerte del amado actor de Friends tomó varias semanas para finalmente concluir que se debió a efectos agudos de ketamina.

Matthew Perry El actor fue honrado durante los Emmys (Twitter)

Como parte del segmento, el cantante Charlie Puth y el dúo folk The War and Tratado realizaron una interpretación conmovedora del éxito de 2015 de Puth y Wiz Khalifa, See You Again. Cuando la canción llegó a su fin, los artistas hicieron una transición perfecta al tema icónico de Friends, I’ll Be There for You de The Rembrandts, mientras honraban a varias estrellas antes de aparecer imágenes de Matthew Perry por última vez. Sin embargo, llamó la atención que ninguno de sus compañeros del elenco estuvo presente.

No hubo rastro de Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc ni David Schwimmer pero Jennifer Aniston fue especialmente señalada ya que ella ha estado presente en todos los eventos de la temporada pero no en el homenaje a su querido amigo. La razón estaría en que “es demasiado pronto”.

Si no lo creemos nosotros aún, imaginen ellos. Te querremos por siempre, Matthew Perry. pic.twitter.com/iGr7OgQzCp — 💭 (@anistonuy) January 16, 2024

Si bien los productores ejecutivos de los Emmy, Jeannae Rouzan-Clay y Jesse Collins, revelaron a The Hollywood Reporter el martes que el elenco de Friends nunca fue invitado como tal para formar parte del evento ni en la ceremonia de este año, Collins admitió que el equipo de los Emmy sí discutió cómo podrían reunirlos a todos.

“Todavía es muy reciente para ellos”, dijo Rouzan-Clay sobre los protagonistas muy unidos de la exitosa comedia. “Pero me imagino que, por su parte, están de luto por alguien que todavía era muy cercano a ellos. No puedo hablar por ellos, pero todos tenemos que respetar que eran su propia familia. Probablemente fue demasiado pronto”.

Jennifer Aniston, la más afectada por la muerte de Matthew Perry

En noviembre, casi un mes después de la muerte de Perry, Jennifer Aniston publicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagra expresando su sentir. “Esto me ha herido profundamente… Tener que despedirme de nuestro Matty ha sido una loca ola de emociones que nunca antes había experimentado”, inició su sentido mensaje.

Aniston colgó una imagen junto a Matthew de las primeras que compartieron juntos y causó gran emoción entre sus seguidores al revelar cómo ha sido enfrentar la muerte del tan querido actor.

“Todos experimentamos una pérdida en algún momento de nuestras vidas. Pérdida de la vida o pérdida del amor. Ser capaz de SENTARTE realmente en este dolor te permite sentir momentos de alegría y gratitud por haber amado a alguien tan profundamente. Y lo amábamos profundamente”, continuó.