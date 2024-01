¿Karol G eres tu? Kylie Jenner sorprende a sus fans con un radical cambio en su color de cabello

La magnate de la belleza y estrella de reality TV, Kylie Jenner, ha dejado a sus millones de seguidores en shock al revelar un cambio de look radical: su cabello ahora luce un vibrante tono de rosa, siguiendo la estela de la cantante Karol G.

La menor de las Kardashian, conocida por sus constantes cambios de estilo, decidió decir adiós a sus icónicos tonos castaño oscuro y rubio para dar paso a este atrevido y llamativo color.

La sorprendente transformación fue compartida por Kylie a través de su cuenta de Instagram, donde publicó una serie de fotos deslumbrantes que mostraban su nuevo y vibrante look. El rosa intenso, similar al que en su momento lució Karol G, resalta la audacia y versatilidad de la empresaria de 26 años.

La decisión de Jenner de adoptar este color no pasó desapercibida para sus seguidores, quienes rápidamente inundaron los comentarios con expresiones de asombro y elogios. No faltaron las comparaciones con la reconocida cantante de reguetón Karol G, quien ha sido una pionera en el mundo de la música y la moda con su característico cabello rosa.

La publicación se llenó de comentarios que resaltaban la valentía y estilo de Jenner al abrazar esta nueva apariencia.

Este cambio de look no es la primera vez que Kylie Jenner sorprende a sus fans con transformaciones audaces, pero la elección del rosa ha generado un alboroto particular debido a las comparaciones con la reconocida artista Karol G. Los seguidores esperan con ansias ver cómo la estrella de la realidad integrará este nuevo estilo en su vida cotidiana y en sus futuros proyectos.