Éstas películas nunca estuvieron en el top 10 de popularidad pero ganarán en tu corazón

A veces las opiniones de los críticos chocan con las del público en general lo que hace que muchas películas no lleguen a colarse en las listas de popularidad.

Incluso aún cuando llegan a dar mucho de qué hablar, simplemente no aparecen entre “las más vistas” de las plataformas de streaming y hasta llegan a pasar desapercibidas hasta que vuelven a dar de qué hablar tiempo después. Por supuesto el que estén en una lista o no, no define su calidad o qué tanto impacto tienen en la audiencia.

Películas que nunca estuvieron en el TOP 10 pero que te encantarán

El agente invisible (The Gray Man)

Sorprendentemente esta cinta protagonizada por Ryan Gosling como Six, un agente de la CIA, recibió las críticas más duras por parte de los expertos pero la audiencia opinó todo lo contrario. Y no es para menos que haya conquistado a varios si el elenco también reúne a Ana de Armas, Regé-Jean Page y Chris Evans. Es una historia de espías, que deben mantener su verdadera identidad en secreto para poder llevar a cabo las misiones más peligrosas alrededor del mundo.

Si bien fue criticada por ser genérica e imitar mejores películas de acción como John Wick y James Bond, sigue siendo lo suficientemente entretenida para los fanáticos del género .Puedes verla en Netflix.

Red Notice

Una comedia de acción protagonizada por Dwayne Johnson, Ryan Reynolds y Gal Gadot pudo no sorprender a la crítica pero sí a los fanáticos. Ésta no llegó a ser de las mejores en Netflix aunque la audiencia se dejó conquistar por los impresionantes escenarios de Alemania, Italia y otros países, así como por la trama de atracos y escenas de pelea. Puedes verla en Netflix.

Ella es el chico (She’s the Man)

Una romcom clásica de los 2000 que presenta a Amanda Bynes como Viola, una chica que reemplaza a su hermano en un internado para jugar al fútbol. La trama ciertamente es simplona pero al mismo tiempo conmovedora ya que envuelve a la audiencia en los disparates de Viola entre convencer a todos de que es su hermano, ser la jugadora y estudiante estrella y evitar enamorarse del guapo del colegio.

Se trata de una adaptación libre de La Duodécima Noche de Shakespeare que quizá pasó desapercibida, que no obtuvo las mejores críticas ni se coló entre las mejores pero sí que conquistó a varios. Puedes verla en Netflix y Amazon Prime.

The Greatest Showman

Hugh Jackman es sin duda todo un espectáculo. Desafortunadamente, su emocionante interpretación del fundador del circo P.T. Barnum no fue suficiente para salvar a The Greatest Showman de una avalancha de críticas negativas. Algunos incluso llamaron a la cinta “superficial y sin sentido”. Independientemente, The Greatest Showman ganó 435 millones de dólare, obtuvo el Globo de Oro a la Mejor Canción Original por This is Me y se llevó el corazón de los fans. Puedes verla en Disney Plus.

La propuesta (The Proposal)

La cinta se centra en Margaret (Sandra Bullock), nacida en Canadá, quien chantajea a su asistente Andrew (Ryan Reynolds) para que actúe como su prometido cuando deja que su visa caduque y es amenazada con la deportación. A su vez, Andrew convence a Margaret para que visite su casa en Alaska como término para aceptar la relación falsa.

Independientemente de las críticas relativamente negativas, The Proposal es conocida como una de las comedias románticas más emblemáticas de la década de 2000 gracias a que te deja con el corazón contento. Bullock y Reynolds forman un equipo divertido, rematado por la inolvidable actuación de Betty White. Puedes verla en Star+.