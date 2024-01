¿Andrea Legarreta se va de Hoy? Presume nuevo proyecto y no oculta su emoción: ‘nos vemos pronto’

Andrea Legarreta no suelta las tendencias y los rumores. (Foto: Cortesía.)

Andrea Legarreta es, desde hace varios años, uno de los rostros titulares del programa matutino Hoy. A lo largo de su carrera artística, en diversas ocasiones se ha rumorado que la conductora dejará dicha emisión; por ello, se encendieron las alarmas luego de que la famosa diera a conocer un mensaje en sus redes sociales.

“Nos vemos pronto”, escribió Legarreta en su cuenta de Instagram.

Los cibernautas no dudaron en pronunciarse al respecto. “Esoooo Andy que nadie y nada opaque tú luz, los que te conocemos sabemos que persona eres, vamos por más triunfos”, “Nuevo programa de radio?”, “NOO!! No me digas que dejas Hoy”.

Para tranquilidad de sus fanáticos, la también actriz anunció que un nuevo proyecto estaba por iniciar.

“Aaaayyyyy!!! Que emoción!!! No puedo contarles nada aún!! Pero esto es un apapacho al alma!!! Estoy rayadaaaa y agradecida por tantas bendiciones!!!!!! Esperen noticias!”, explicó en su comentario, luego de la ola de malas noticias a las que la conductora ha tenido que enfrentarse en los últimos meses.

Entre rumores y polémicas

Andrea Legarreta no suelta las tendencias en México, por todo lo que se ha dicho alrededor de su figura. Además por la reciente muerte de su mamá Isabel Martínez y la desaparición de su padre Juan Legarreta tras el huracán Otis que azotó Acapulco.

También, tras las declaraciones de Anette Cuburu contra Andrea Legarreta, la conductora rompió el silencio: “A mí nadie me ha regalado nada, desde los 8 años de edad yo entré aquí y Televisa y mi trabajo me respalda”.

Asimismo, Legarreta dijo que Cuburu “está odiando a la persona incorrecta (...) Ella vive odiando a la persona equivocada”.

