¿Cuáles son las series más nominadas en los Premios Emmy?

Para esta edición de los Premios Emmy, tres series destacan por ser las más nominadas en diversas categorías, ellas son Succession, The White Lotus y The Last of Us, con 27, 23 y 24, respectivamente.

Succession, que por segundo año consecutivo lidera las nominaciones, es una comedia dramática creada por Jesse Armstrong, la cual se emitió en HBO desde el 3 de junio de 2018 al 28 de mayo de 2023. Entre sus protagonistas desatacan Hiam Abbass, Nicholas Braun, Brian Cox, Kieran Culkin, Peter Friedman, Sarah Snook, entre otros.

Las principales categorías a las que está nominada son:

Mejor serie de drama

Mejor guión en serie de drama

Mejor Actriz principal en serie de drama para Sarah Snook

Mejor actor principal en serie de drama para Brian Cox

Mejor actor principal en serie de drama para Kieran Culkin

Mejor actor principal en serie de drama para Jeremy Strong

Mejor actor de reparto en serie de drama para Nicholas Braun

Mejor actor de reparto en serie de drama para Matthew Macfadyen

Mejor actor de reparto en serie de drama para Alan Ruck

Mejor actor de reparto en serie de drama para Alexander Skarsgård

Mejor actriz de reparto en serie de drama para J. Smith-Cameron

The White Lotus también es una comedia dramática creada, escrita y dirigida por Mike White, cuyo estreno fue el 11 de julio de 2021 por HBO, la serie se desenvuelve en un centro turístico en Hawaii.

Por las dos temporadas de la miniserie han desfilado los actores Murray Bartlett, Jennifer Coolidge, Connie Britton, Steve Zahn, Alexandra Daddario, F. Murray Abraham, Theo James, entre otros.

The White Lotus está inscrita en las principales categorías:

Mejor serie de drama

Mejor guión en serie de drama

Mejor actor de reparto en serie de drama para F. Murray Abraham

Mejor actor de reparto en serie de drama para Michael Imperioli

Mejor actor de reparto en serie de drama para Theo James

Mejor actor de reparto en serie de drama para Will Sharpe

Mejor actriz de reparto en serie de drama para Jennifer Coolidge

Mejor actriz de reparto en serie de drama para Meghann Fahy

Mejor actriz de reparto en serie de drama para Sabrina Impacciatore

Mejor actriz de reparto en serie de drama para Aubrey Plaza

Mejor actriz de reparto en serie de drama para Simona Tabasco

La otra gran serie nominada es The Last of Us, serie postapocalíptica que se estrenó hace un año por HBO, se basa en el videojuego del mismo nombre que salió a la venta en 2013. La serie fue desarrollada y escrita por Craig Mazin y Neil Druckmann.

Su protagonistas son Pedro Pascal, Bella Ramsey y Gabriel Luna, pero también han participado Jeffrey Pierce, Anna Torv, Lamar Johnson, Melanie Lynskey, entre otros.

En este casos, sus nominaciones en las principales categorías son:

Mejor serie de drama

Mejor guión en serie de drama

Mejor actriz principal en serie de drama para Bella Ramsey

Mejor actor principal en serie de drama para Pedro Pascal