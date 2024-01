Muere el influencer mexicano Sebastián Bautista en accidente automovilístico

Con la llegada de internet, muchas personas comenzaron a utilizar redes sociales para compartir su día a día. Algunos usuarios conectaron con los creadores de contenido y los volvieron ‘influencers’: jóvenes que cuentan con el apoyo de marcas y seguidores.

Te recomendamos: ¿Son millones? Modelo de OnlyFans revela cuánto dinero gana al mes

Pese a existir un gran número de ‘famosos del internet’, en las últimas horas se comenzó a popularizar le nombre de Sebastián Bautista, un creador de contenido que murió abordo de su RZR . La noticia, que comenzó como un rumor, se confirmó con varios comunicados publicados por amigos y familiares.

Una amiga de Sebas, Diana Estrada, utilizó su cuenta de Instagram para evidenciar sus emociones y pedir no difundir noticias falsas o “chismes”: “Chiquis, no sé qué voy a hacer sin ti. Tú sabes cuánto te amaba, me dejaste una herida muy profunda, solo le pido a Dios que me de fuerza para asimilar todo esto, porque la verdad me duele muchísimo . No tengo palabras”, escribió la joven.

La amiga del ahora occiso reveló la causa de muerte del joven, quien presuntamente perdió la vida tras volcarse en un auto RZR en el que viajaba: “Les pido de favor que dejen de circular las fotos de Sebastián , tengan por favor respeto. También dejen de levantar falsos y hacer chismes de lo sucedido, lo que pasó fue que tuvo un accidente en un RZR, no es para nada de lo que están diciendo y los chismes que está inventando”.

Sigue leyendo: Mujer ataca a perro y lo incita para que pelee con pitbull en calles de CDMX

A sus 23 años, Bautista se posicionó como uno de los jóvenes más vistos en TikTok, donde solía realizar retos y tags virales: “No lo puedo creer”, “eras mi alegría virtual verte en tus historias, no es justo”, “Vuela alto hermoso, extrañaré tus historias locas en IG, tus peleas con Diana, tus hay equis. Aún estoy en shock” o “en paz descanses, precioso”, son algunos de los comentarios colocados por varios seguidores de Bautista.