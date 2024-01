Critics Choice 2024: Así resolvió Billie Eilish el mal olor en plena alfombra roja

Así resolvió Billie Eilish el sudor de sus axilas en plena alfombra roja (Matt Winkelmeyer/Getty Images for Critics Choice Association)

A todos nos pasa, así seas una estrella mundial. Billie Eilish llegó a la alfombra de los Critics Choice Awards 2024 e inmortalizó simpático momento junto con su hermano Finneas.

¿Qué sucedió? La popular cantante se paró en la alfombra roja llena de celebridades y le pidió a su hermano echar perfume en el área de las axilas, como una manera de resolver el olor y sudor. El hecho no pasó desapercibido para los fotógrafos y camarógrafos, y se volvió viral en segundos.

La joven llegó con un look chic, fresco y moderno. A diferencia de lo que vistió para los Globos de Oro de hace una semana, esta vez, optó por un vestido largo en blanco y negro, pero ajustado a su nueva figura que contrastó con su cabello rojo.

El estilo personal de Billie Eilish es muy particular, porque opta -la mayoría de las veces- por looks oversized, pantalones y bermudas que ocultan su cuerpo.

La estrella pop de 22 años y su hermano Finneas ganaron el premio a la Mejor canción original en una película por su emotiva balada de Barbie What Was I Made For en los Globos de Oro del pasado domingo 7 de enero.

