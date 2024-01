“El amor no termina de un día para otro”, Paola Suárez revela que aún quiere a Jesús ‘N’

Paola Suárez continúa hablando de la presunta agresión que sufrió a manos de Jesús ‘N’, además de algunos detalles de su relación, sorprendiendo a sus seguidores, ya que confesó que a pesar de la situación por la que atravesó sigue queriendo a su exprometido.

La influencer ha mantenido preocupados a sus seguidores y amigos cercanos desde la tarde del pasado 10 de enero, puesto que comenzó a transmitir desde una cama de hospital, confesando que había sido goleada por José de Jesús.

Paola Suárez asegura que aún quiere a Jesús N

Luego de salir del hospital, la integrante de ‘Las Perdidas’ realizó una transmisión en vivo para compartir los sentimientos que experimenta a raíz del ataque que pudo costarle la vida, detallando que no puede dejar a un lardo su relación con Jesús.

“Me siento mal porque yo a esa persona la quería mucho, yo la quiero. No me escuchan mis amigas sino que ya me estuvieron regañando, pero el amor no se termina de un día para otro”, dijo.

Por otro lado, comentó que a lo largo de su relación hubieron comportamientos violentos, pero que siempre intentó solucionar la situación, asimismo, Paola comentó que se encuentra preocupada por las repercusiones que pueda enfrentar su expareja.

“Esta persona siempre ha sido un poco agresiva. Me siento con miedo y a la vez me siento preocupada de lo que va a pasar. Créeme que hasta me siento pende** o estúpi** porque no quiero que le pase nada a él. Tanto es mi cariño, que no sé. Yo siempre se lo dije a él: yo te quiero mucho, no te quiero perder, hay que llevarla bien”, agregó.

Por su parte, las amigas de la creadora de contenido han opinado del tema de manera indirecta, confesando que no estarían tranquilas al saber que Paola decidiera continuar su relación; sin embargo, comprenden que no hay algo que puedan hacer para evitarlo.