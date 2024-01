Netflix: la emotiva miniserie de 4 capítulos basada en una historia real y que es una verdadera joya

Dentro del gran catálogo de series y películas que tiene disponible la plataforma de Netflix, siempre hay algunas producciones que permanecen más ocultas y que muy pocas personas han visto, pero que son verdaderas joyas. Y uno de estos casos es “Madam C.J. Walker: Una mujer hecha a sí misma”.

La miniserie de apenas 4 capítulos que vas a devorar en Netflix

La producción cuenta con apenas cuatro episodios de aproximadamente 45 minutos, la cual fue aclamada por la crítica y los espectadores.

“Una humilde lavandera afroamericana erige un imperio de productos de belleza y se convierte en la primera millonaria hecha a sí misma. Basada en una historia real”, señala la sinopsis de Netflix.

La producción adapta la novela biográfica “On Her Own Ground: The Life and Times of Madam C.J. Walker” escrita por A’Lelia Perry Bundles y está protagonizada por la oscarizada actriz Octavia Spencer, contando además en el elenco con Tiffany Haddish, Carmen Ejogo, Blair Underwood y Garrett Morris.

Así que si quieres ver una producción de pocos capítulos y que además es una emotiva historia basada en hechos reales, “Madam C.J. Walker: Una mujer hecha a sí misma” es una excelente alternativa en Netflix.