La película en Netflix basada en un hecho real que te conmoverá: dura tan solo dos horas

Netflix tiene una gran biblioteca de películas basadas en hechos reales que nos recuerdan que la vida siempre supera a la ficción: desde increíbles historias de supervivencia hasta dramas bélicos.

Entre la marea de proyectos del género, hay una española que destaca por narrar una trama capaz de mantener a los espectadores clavados en su asiento, mientras estruja sus corazones.

La película en Netflix basada en hechos que no te deja apartar la mirada

Se trata de El fotógrafo de Mauthausen , una película de 2018 que narra las vivencias de Francisco Boix en el campo de concentración austriaco de Mauthausen durante la Segunda Guerra Mundial.

Dirigida por Mar Targarona y escrita Alfred Pérez Fargas y Roger Danès, el filme sigue la lucha del combatiente republicano español y fotógrafo desde el laboratorio fotográfico del centro.

Apoyado por un grupo de prisioneros españoles que conforman una organización clandestina, Boix puso en riesgo su vida para lograr preservar y ocultar una serie de negativos fotográficos.

Su objetivo era salvar la mayor cantidad de imágenes posibles que probaran al mundo las monstruosidades cometidas por los nazis contra las personas en ese campo de concentración.

Al final, Boix y sus compañeros consiguieron resguardar miles de fotos que mostraron la crueldad de aquel sistema y fueron claves para condenar a dirigentes nazis en los juicios de Núremberg en 1946.

¿Quiénes actúan en El fotógrafo de Mauthausen?

El actor Mario Casas se encargó de darle vida a Francisco Boix, el protagonista de El fotógrafo de Mauthausen. Con el fin de darle vida a este rol, el histrión perdió más de 10 kilos y quedó irreconocible.

No obstante, no estuvo solo encarando este reto. A su lado, estuvieron otros grandes histriones, tales como Alain Hernández, Marc Rodríguez, Joan Negrié, Richard van Weyden y Macarena Gómez.

¿Qué dijo la crítica de El fotógrafo de Mauthausen?

El fotógrafo de Mauthausen recibió críticas mayormente positivas de los expertos en cine. Ricardo Rosado de Fotogramas le dio tres estrellas sobre cinco en su reseña para el medio de comunicación.

“Pese a quedarse lejos de hitos como La lista de Schindler (...) contiene aciertos suficientes como para equipararse a otros emocionantes títulos menores ambientados en ese terrorífico escenario”, escribió.

Por su parte, Carlos Boyero de El País opinó: “No es una superproducción, sus medios son bastante limitados, pero eso no es obstáculo para lograr una crónica digna, algo de lo que no me desentiendo de principio a fin, me provoca cierto desasosiego y ternura en algún momento”.

Mientras, Jason Bailey de The New York Times aplaudió el trabajo de la directora. “Es el segundo largometraje de Targarona, pero parece el trabajo de una profesional veterana: vívido, envolvente y con frecuencia aterrador”, concluyó.

Además de las buenas reseñas, el largometraje obtuvo cuatro nominaciones a los prestigiosos Premios Goya y ganó varios galardones, tales como cuatro Premios Gaudí.