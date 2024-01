¿De quién se trata? Captan a Dua Lipa besándose con guapo actor

Dua Lipa parecer no perder tiempo cuando se trata de amor y uego de haber terminado su relación con el director de cine francés Romain Gavras a finales del año pasado tras ocho meses de relación, todo parece indicar que se estaría dando una nueva oportunidad con un reconocido actor de Hollywood.

La cantante británica se ha posicionado en los últimos años como una de las mujeres más importantes de la industria tras el éxito que ha conseguido con sus últimos temas y giras mundiales, las cuales ha agotado en tiempo récords.

Por si fuera poco, Lipa decidió salir de su zona de confort y experimentar nuevas facetas como la actuación tras aparecer en cintas como Barbie y Argylle, la cual se estrenará el próximo 4 de febrero y actúa nada más y nada menos que junto a Henry Cavill, uno de los hombres más codiciados.

Dua Lipa y su presunto nuevo amor

Dua Lipa se encuentra en boca de todos nuevamente tras ser captada muy acaramelada con Callum Turner, conocido por su participación en la exitosa saga Animales fantásticos, durante el after party del preestreno de la serie ‘Masters Of The Air’, donde él se encuentra como uno de los protagonistas.

La información fue dada a conocer por el portal PageSix, y el momento se habría dado el pasado miércoles 10 de enero en Los Ángeles. La cercanía y los gestos de ambos no pasaron desapercibidos y se volvieron virales rápidamente en internet.

En el video filtrado se puede ver como ambos se encuentran en un lugar apartado, mientras se abrazan, se besan apasionadamente, se mueven al ritmo de un tema lento y conversan entre sonrisas.

DUA LIPA AND CALLUM TURNER OMG pic.twitter.com/3cgw0zme4k — ً (@addictionlipa) January 11, 2024

Tras darse a conocer el romántico momento, miembros cercanos a la pareja expusieron a PageSix que se están dando una oportunidad, aunque al parecer no llevan mucho tiempo.

“Ella estuvo allí para apoyarlo. Es nuevo, pero están locos el uno por el otro”, comentaron.

Todo parece indicar que la nueva pareja parece ir muy en serio, pese al poco tiempo, pues Dua no dudó en acompañar en tan importante momento del actor.

El inesperado romance podría convertirlos en una de las parejas más comentadas de la temporada, sin embargo, hasta el momento se tratan solo de especulaciones.

Recordemos que la interprete de temas como ‘New Rules’ o ‘Don’t Start’ estuvo envuelta en rumores de otros romances mientras era novia del director, historia de amor que fue bastante fugaz.

Sobre Callum se conoce que su última relación fue con Vanessa Kirby, actriz nominada al Oscar y al Globo de Oro, con quien rompió en 2020.