“Un héroe silencioso”: la historia del narrador de ‘La sociedad de la nieve’ que ha estremecido a todos

La Sociedad de la Nieve se ha convertido en una de las producciones más exitosas de lo que va del año en Netflix y con justa razón. La cinta es dirigida por el galardonado J. A. Bayona (El orfanato, 2007) e inspirada en los acontecimientos de la vida real cuando un avión en el que viajaba un equipo de rugby uruguayo se estrelló en las gélidas montañas de los Andes, en 1972, dejando a los sobrevivientes varados en uno de los entornos más hostiles del planeta.

Después de 72 días varados, finalmente fueron rescatados, pero sólo 16 personas sobrevivieron a las peligrosas condiciones, incluidas temperaturas bajo cero, avalanchas e inanición.

La película está basada en la novela escrita por Pablo Vierci y ya tuvo su merecida nominación al Globo de Oro como Mejor película de habla no inglesa. Ahora es la gran apuesta de Netflix para llevarse el Oscar a Mejor película internacional.

Si bien existen otras adaptaciones en pantalla, como Survive! de René Cardona Jr. (basada en la novela de Clay Blair Jr.) o ¡Viven! con Ethan Hawke (basada en el libro de Piers Paul Read), La sociedad de la nieve tiene un elemento que la ha diferenciado y hecho triunfar a lo grande: que está narrada desde la perspectiva de una de las personas que no sobrevivió al incidente pero que fue pieza clave en el rescate de sus compañeros.

“Tuve la impresión cuando terminé el libro de Pablo de que lo que había en esa novela era algo que no había visto en una película. Fue excelente para meterse en la mente de los personajes y explicar no solo los hechos sino también lo que les sucedió por dentro. Y luego encontramos una perspectiva que me dio la clave para contar. la historia de una manera que no había visto antes”, explicó el director a The Hollywood Reporter en septiembre de 2023.