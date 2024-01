“Te ves viejita”: A Chiquis Rivera le llovieron críticas en pleno “live” y así se defendió

La cantante Chiqui Rivera ha sufrido una transformación luego de que rebajó unos 22 kilos. Ahora presume su silueta que logró gracias al tratamiento que empezó a tomar para controlar su problema con la tiroides, además de los ejercicios y una alimentación balanceada. Hasta niega que se haya sometido a algún tipo de cirugía bariátrica para estilizar su imagen.

Ella afirmó que solo entró a pabellón para ponerse implantes mamarios y apropósito de esto, la hija mayor de Jenni Rivera, hizo un video en vivo este miércoles 10 de enero para comentarle a sus seguidores que nuevamente había entrado a un quirófano, pero esta vez para retocar su pecho.

“Me hice las bubis, bueno ya las tenía hechas, pero se estaba encapsulando uno de los implantes y me estaba molestando muchísimo. El doctor me cambió eso. Como bajé de peso habían cambiado un poco y así que me las subió un poquito y más que nada. Era por el implante que se estaba encapsulando y me estaba doliendo mucho, la verdad. No podía acostarme bocabajo, me dolía mucho pues el doctor los cambios. Estaba como volteado completamente el implante”, detalló la cantante de 38 años.

Mientras ella explicaba, un hater le escribió: “Cuándo vas a aprender a cantar”. Por supuesto que ella no dudó en ponerlo en su lugar: “¿Tú sabes escuchar? Si no has ido a uno de mis conciertos en vivo, mejor mira... (seña de cerrar la boca). Fui nominada a un Latin Grammy. Gracias a Dios (en) la academia son puros genios. ¡Qué necesidad tienes de venir a mi live, si no te caigo bien, si no piensas que no sé cantar por qué vienes, eres mi fan en secreto y me amas”.

En la caja de comentarios de la publicación también le dejaron otros mensajes desagradables: “La verdad te ves viejita ahora que te hiciste eso (Tratamiento Morpheus)”, “Ni masticar puede ya, de todo lo que se ha hecho en la cara. Tan bonita que era”, “Se dañó antes lucias muchísimo mejor”, “Cada vez se desfigura el rostro” y “Ella lucia mejor antes de hacerse cosas en la cara párese mayor”.

Chiquis fue tajante: “Se esconden ahí, detrás de un teléfono o una computadora y andan dejando comentarios negativos, eso es porque no son personas felices y de verdad me siento mal por ustedes. De verdad, no sean así porque yo jamás he puesto un comentario así en la página de nadie, estoy muy ocupada, es mucha energía”.

Ella ha sido duramente criticada siempre por su aspecto, antes era por los kilos de más, y ahora porque no los tiene, o la señala por la forma en cómo logró librarse de estos. También la tunden por los retoques en su rostro.