“No entiendo por qué fue todo esto, si sabes que te quiero”, Paola Suárez manda mensaje a su novio

Paola Suárez aún continúa en el hospital, donde es atendida después de que fuera presuntamente golpeada por su novio y prometido, José de Jesús Castro.

Comparten video de Paola Suárez desde el hospital

La influencer se sigue recuperando, sin embargo se dio el tiempo para publicar un mensaje en sus redes sociales, dedicado a José de Jesús Castro, el cual dice:

“No entiendo porqué fue todo esto si sabes que te quiero mucho. Nos comentaron que estoy a punto de perder el ojo, me quebraste dos costillas y me agarraste a patadas en el suelo, nunca pensé que llegaras a estoy un día antes me habías pedido matrimonio”.

Paola Suárez le manda mensaje a su prometido. / Foto: Instagram

Paola Suárez ya demandó a José de Jesús Castro

Desde el nosocomio en León, Guanajuato, la integrante de Las Perdidas mandó un breve pero contundente mensaje en el que explicó que ya interpuso una demanda contra quien fuera su pareja.

“Ya vinieron los del Ministerio Público al hospital, ya puse mi demanda. Pues bueno haber qué pasa primeramente Dios más adelante”, dijo la youtuber.

Visiblemente afectada Paola dijo sentirse muy mal y mostró algunas de sus heridas.

“Me voy a dormir porque me siento muy mal. Cuídense mucho”, expresó y agregó, “todavía traigo la mano llena de sangre”.