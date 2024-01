La película en tendencia en Netflix para ver tras una ruptura: te motivará a seguir tus sueños

Netflix agregó recientemente a su biblioteca una clásica comedia romántica que ha logrado colarse en el ranking de las películas más vistas en algunos países de Latinoamérica gracias a su gran historia.

Se trata de Bajo el sol de la toscana, un filme de 2003 basado en el libro de memorias de Frances Mayes que narra una trama ideal para ver tras una ruptura porque brinda escapismo e inspiración.

¿De qué trata Bajo el sol de la toscana, la cinta en tendencia en Netflix?

La cinta narra la historia de Frances, una escritora de 35 años en California que atraviesa una profunda depresión y bloqueo creativo a raíz de su reciente divorcio por infidelidad de su esposo.

Su mejor amiga, Patti, se preocupa por su bienestar, por lo que decide regalarle un viaje a la Toscana que haría con su pareja. En la región italiana, Frances se enamora de una villa en ruinas y la compra.

Escenas de la película 'Bajo el sol de la toscana' | (Touchstone Pictures)

La propiedad amerita mucho trabajo para acondicionarla, pero está dispuesta a restaurarla. Mientras se adapta a su nueva vida, hace amistades y encuentra la posibilidad de vivir un romance.

Al mismo tiempo, la perdida mujer al fin se descubre a sí misma y comprende que la vida no se acabó con su separación. Al contrario, todavía hay mucho por conocer y vivir por su cuenta.

¿Quiénes actúan en Bajo el sol de la toscana?

El proyecto dirigido por Audrey Wells está protagonizado por Diana Lane. No obstante, la actriz no estuvo sola en esta aventura fílmica, sino muy bien acompañada por otros actores de primer nivel.

Tales como las talentosas estrellas Raoul Bova, Sandra Oh, Kate Walsh, Vincent Riotta, Lindsay Duncan, Pawel Szajda y Mario Monicelli, por mencionar algunos de los integrantes del elenco.

Lecciones de Bajo el sol de la toscana

Bajo el sol de la toscana es perfecta para ver cuando atravesamos una ruptura no solo porque ayuda a evadirnos, sino también por las muchas lecciones de vida que deja la historia de Frances.

A lo largo de la trama, se envían varios mensajes positivos, como que el cambio debe celebrarse; ser uno mismo es lo más importante; no dejar que el miedo nos detenga y nunca limitarnos.

También que el hecho de que la cosas que deseamos no pasen de inmediato no significa que nunca lo harán o el no rendirse porque los tiempos sean difíciles porque aún pueden suceder algo bueno.

¿Qué dijo la crítica de Bajo el sol de la toscana?

Bajo el sol de la toscana recibió críticas mixtas a positivas cuando se estrenó en los cines. Roger Ebert del periódico Chicago Sun-Times le dio tres estrellas de cinco en aquel entonces.

“Lo que redime a la película es que consigue que te evadas, además de la interpretación de Lane. Ambas cosas están estrechamente unidas”, opinó en su reseña honesta para el medio.

María Casanova de Cinemanía coincidió en la puntación con su colega y dijo: “Tiene forma de fábula tradicional, fondo actual y es bastante más interesante de lo que promete al principio”

En tanto, el crítico Rene Rodriguez de Miami Herald aseveró que la película es “trillada, tópica y predecible y sorprendente, interesante y llena de detalles sutiles e inesperados”.

Bajo el sol de la toscana está disponible en Netflix desde enero de 2024.