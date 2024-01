Kimberly Irene llora por Paola Suárez y promete tomar terapia con su esposo para salvar su matrimonio

Tras darse a conocer la noticia de que Paola Suárez había sido agredida por su prometido, Kimberly La Más Preciosa realizó una transmisión en vivo para dar más detalles a sus seguidores.

Sin embargo, la influencer no pudo contener las lágrimas al ver cómo quedó su amiga y se mostró sumamente preocupada de que pueda perder uno de sus ojos: “Porque sí me duele verla así. Ella no la regó, no me importa, lo que me importa es que se salve su ojo, que salga bien de su nariz, hermanas”.

Kimberly Irene destacó que tanto ella como Wendy Guevara y el resto del clan de Las Perdidas colaborarán para costear los gastos médicos que requiera Paola Suárez: “lo que ocupe para su operación, para que salga yo estoy para apoyarla como lo dijo Wendy y la Gorda”.

También te puede interesar:

Paola Suárez, de “Las Perdidas”: esto es lo que se sabe sobre la golpiza que le dio su novio

Wendy Guevara comparte video de Paola Suárez desde el hospital

Kimberly La Más Preciosa queda fuera de LCDLF4 por culpa de sus adicciones

Kimberly La Más Preciosa promete ir a terapia de pareja con su esposo

Muchos seguidores de Kimberly Irene estaban preocupados de que ella terminara como Paola Suárez, debido a toda la controversia que ha armado desde principios de año al transmitir las discusiones con su pareja Óscar Barajas.

Además, en su segunda discusión reveló que su esposo había recaído en las drogas, por lo que sus fans estaban muy preocupados por su seguridad y le pidieron que se divorciara. No obstante, poco después se reconciliaron.

Ante esto, Kimberly La Más Preciosa meditó en sus acciones y les dijo a sus seguidores que no se arrepentía de haberse casado con Óscar Barajas, pero sí de transmitir sus problemas matrimoniales en las redes sociales.

Entonces, la influencer prometió que ella y su esposo irían a terapia para intentar arreglar sus problemas: “Él está de acuerdo con que vayamos terapia”.

Los fans de Kimberly Irene y de Las Perdidas esperan que en verdad logren solucionar su relación, por lo menos para que no acabe como Paola Suárez.