Hija de Lupillo Rivera presumió su increíble proceso de transformación: “Me he encontrado”

“Me estoy enamorando de mí otra vez”, fue parte del emotivo mensaje que Abigail Rivera, la hija de Lupillo Rivera, se dedicó para festejar su llegada a los 28 años con una nueva apariencia, dejando atrás varios kilos. Fue una transformación alucinante lograda con disciplina y constancia. Esta semana compartió el proceso de su cambio radical.

Su gran motivación para cambiar de estilo de vida y, por supuesto, de imagen fue cuando: “Me miré en el espejo y realmente me miré y me sentí incómoda y disgustada. Esta no soy yo. Así que empecé a cambiar de opinión y lo que veo todos los días en las redes sociales”, escribió el año pasado en una publicación donde aparece haciendo diversas rutinas de ejercicios.

Abigail Rivera Abigail Rivera, hija de Lupillo Rivera, sorprende con impactante cambio. (Instagram @abigaildreamss)

Ella afirma que no le avergüenza mostrar su antes y después, esto es la evidencia de una lucha que resultó exitosa. El pasado 7 de enero publicó un antes y un después con un mismo vestido, mostrando en el momento en el que estaba más pesada y otra foto actual en la que luce delgada.

Aseveró el día de su cumpleaños, el pasado 28 de noviembre, que está “abrazando las cosas que puedo cambiar. (...) Estoy tan feliz de haberme encontrado a mí mismo de nuevo. (...) Estoy aprendiendo el lugar que tengo en las vidas de las personas, buenas o malas. (...) Estoy aprendiendo a ser siempre yo, incluso, si a la gente le guste o no. Esta soy yo. Siempre seré un progreso de trabajo... Seguiré creciendo, aunque haya alcanzado mis metas”.

La cantante señaló que no se detendrá porque no hay una línea de meta, además de que se siente muy orgullosa de ella. Hasta ahora no ha revelado cuántos kilos rebajó, pero el cambio en muy notorio y fascinante. Su prima Chiquis Rivera, quien también se libró de 22 kilos, aplaudió su progreso. Los fans igualmente la felicitaron.

“Gracias por motivarnos, muchos de nosotros estamos luchando contra la obesidad y problemas de salud”, “¡Wow! impresionante cambio 🙌❤️apreciar los cambios es la clave para lograr las metas”, “Qué transformación y que salga es hermoso”, "

Abigail reveló a uno de sus seguidores parte de lo que hizo para conseguir su nuevo cuerpo: “Haciéndolo día a día. Cambiando mi forma de comer poco a poco, probando diferentes cosas para comer o ingesta, siguiendo las páginas de pérdida de peso. Descubriendo mi cuerpo, estoy entendiendo a escuchar a mi cuerpo”.

Muchos han afirmado que tiene un gran parecido a su tía Jenni Rivera y parece que no le perdió ninguna pisada, pues también heredó el talento, pues tiene una potente voz. Ella tiene tres niñas y es la segunda hija de Lupillo, quien está muy orgulloso de ella.