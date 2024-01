Esta cinta sueca que está arrasando en netflix: aborda la importancia de la familia en momentos de dolor

Netflix ha apostado y ganado al incluir en su plataforma producciones extranjeras que, lejos de pasar desapercibidas por la barrera del idioma, se han convertido en todo un éxito alrededor del mundo.

Desde las mini series españolas y los dramas coreanos, hasta las cintas noruegas, francesas, alemanas y danesas, siempre hay una producción nueva que te sacará de tu zona de confort con historias, protagonistas y estilos de producción diferentes.

Es así como Gracias, lo siento (Thank You, I’m Sorry), cinta de origen sueco, ha llegado para estremecer a los usuarios de la plataforma, ocupando ya el puesto #2 en el Top 10 Global de la plataforma.

Gracias, lo siento La cinta sueca ya está arrasando en la plataforma por su trama tan sincera (Netflix)

¿De qué trata la película ‘Gracias, lo siento’?

“Sara tiene una familia perfecta con Daniél, su hijito Eliot y el bebé que viene en camino. Pero su vida da un vuelco inesperado en la recta final del embarazo, y se queda sola. Pronto recibe el apoyo de quien menos esperaba: Linda, la hermana mayor de quien estaba distanciada —una adulta inmadura con un perro—, se ofrece a mudarse con ella para ayudarla”, reza la sinópsis oficial.

Una conmovedora historia sobre el perdón, la familia y la hermandad, Gracias, lo siento se centra en Sara (Sanna Sundqvist, Tore, Bonus Family), que vive en una familia nuclear perfecta con Daniél (Mattias Ramos, Steam Room Stories), su su pequeño Eliot (Amaël Blomgren Alcaide) y un segundo hijo en camino.

Es entonces cuando su vida da un vuelco y Sara, que está muy embarazada, de repente se queda sola. Pero la ayuda pronto llega de una fuente completamente inesperada cuando la hermana mayor de Sara, Linda, una adulta inmadura e indefensa con un perro grande y errático, aparece de la nada y se ofrece a mudarse y ayudar.

Ser madre es difícil, pero lo es aún más cuando una tiene que hacer el trabajo sola, especialmente si esperabas tener un compañero en el viaje. Gracias, lo siento describe a la perfección esto a través de Sara, quien tiene que lidiar con la ausencia de su esposo y las dificultades para conectarse con la familia de su esposo en su lugar, además de tener que mantenerse ecuánime por su embarazo. Es aquí cuando su conexión con su hermana Linda, de la que está separada, impulsa la historia.

Sanna Sundqvist y Charlotta Björck logran representar las relaciones tensas pero claramente amorosas de forma natural, y es encantador ver las formas mundanas en las que restablecen su vínculo. Es una historia única, aunque algunos críticos aseguran que por momentos parece apresurada y parte del humor puede resultar totalmente desagradable.

Es posible que Gracias, lo siento no conecte con todos los espectadores a través de su comedia, pero es una descripción bastante matizada y conmovedora de un personaje que no es tan común.