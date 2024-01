Danna Paola enciende la polémica al emitir fuertes críticas en contra del reggaetón mexicano

La talentosa cantante mexicana Danna Paola no escatimó críticas al reggaetón mexicano, expresando su preocupación por las letras que considera “muy intensas” y fuera de límites.

La artista, reconocida por su versatilidad y éxito en la industria musical, se pronunció en contra de la denigración de las mujeres en las canciones, señalando la importancia de no promover contenidos que refuercen estereotipos machistas en un país ya de por sí marcado por la desigualdad de género.

En sus propias palabras, Danna Paola afirmó: “El reggaetón mexicano, últimamente están sucediendo cosas como muy intensas con ciertas letras pasadas, ya como que ya no está chistoso; que al final yo no voy a decir que si ‘sí este artista’, porque yo no soy nadie para decir ‘esto está bien, esto está mal’, pero sí creo que hay límites en escribir una canción y denigrar a una mujer, y creo que es importante que en un país tan machista no promovamos eso en las canciones”, según reseña Indie 505.

Las declaraciones de la destacada artista coinciden con la reciente polémica en torno al reggaetonero Dani Flow, quien ha sido objeto de críticas y acusaciones de machismo, agresión e incluso abuso sexual debido a una letra explícita en una de sus canciones.

La controvertida frase “a mi hija jamás la tocaría, pero a sus amiguitas de la secundaría tal vez sí” ha generado indignación y ha avivado el debate sobre los límites éticos en la creación de contenido musical.

La postura de Danna Paola resuena en un momento en el que la industria musical enfrenta un escrutinio más profundo sobre las letras que perpetúan estereotipos dañinos.

Su llamado a la reflexión sobre la responsabilidad de los artistas y la importancia de no contribuir a la desigualdad de género destaca la necesidad de un diálogo abierto en torno a los contenidos que consumimos y su impacto en la sociedad. La crítica de la talentosa cantante invita a la reflexión y plantea preguntas fundamentales sobre la ética en la música y la responsabilidad de los creadores de contenido en el panorama cultural actual.

Dani Flow se disculpó por los versos polémicos de su tema musical reconociendo que fue muy irresponsable de su parte abordar de ese modo un tema tan delicado.

“El abuso sexual no es broma, esa línea no me representa como persona. Los niños y niñas del mundo son sagrados, no se tocan y esa es mi posición final y oficial sobre el tema”, dijo.