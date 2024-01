Anette Cuburu no es la única: Excolaborador dice que Andrea Legarreta no es noble como presume

Andrea Legarreta sigue envuelta en criticas y acusaciones luego que Anette Cuburu la expusiera como una persona falsa y revelara su presunto romance con un alto ejecutivo de Televisa. La situación ha escalado en redes sociales y dentro del círculo de famosos por lo que son muchos los que han tomado postura al respecto.

Legarreta rompió el silencio tras varios día de las declaraciones de su ex compañera y pidió respeto tanto para ella como para su familia, luego que se pudiera en duda la paternidad de su exesposo Erik Rubín, sobre su Mía y Nina, sus primogénitas.

Si bien la conductora del programa ‘Hoy’ ha recibido cientos de mensajes de apoyo por las acusaciones, lo cierto es que también han aparecido personas que se han sumado a las palabras de Anette.

Esto dijo excolaborador de Hoy sobre Andrea Legarreta

Josth Torres, excolaborador de Hoy, mostró todo su apoyo a Anette Cuburu al exponer a Andrea Legarreta como hipócrita y arrogante, durante entrevista por videollamada con Michelle Rubalcava.

Torres trabajó con Legarreta y Anette Cuburu, así como con artistas, debido a que suele contratarlos para eventos que organiza el gobierno. Fue hace 16 años que le pidieron llevar al programa Hoy a Tepic, por lo que asegura ser testigo de los malos tratos que Andrea Legarreta le dio a Anette Curubu.

Según explica la ex de Rubín no es la persona buena, amable y noble que se presume, sino todo lo contrario, pues incluso menciona que le truena los dedos a la gente que trabaja con ella y no permitió que se sentaran en la misma mesa donde estaba ella.

“Yo no sé porque muchos se asustan (de lo que se dice de Andrea Legarreta). Es una señorona Anette Cuburu, es una dama, increíble persona, yo fui testigo, (Andrea) le tronaba los dedos para que hiciera las cosas rápido, a mi me tronaba los dedos, es una señora pésima (...) Vi mucha mala vibra hacia Anette, un día en el desayuno no quería Andrea que se sentara con ella a desayunar, dijo: ‘Con ella no, retírenla de mi mesa””, contó.

La pelea entre ambas presentadoras surgió luego que compartieran pantalla en el programa Hoy hace unos años atrás y pese a que existen mensajes de la exconductora donde se muestran como amigas, ahora se mantienen como enemigas.