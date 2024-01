Pese a críticas, Danna Paola se muestra más segura que nunca en traje de baño y da lección de amor propio

Danna Paola es indiscutiblemente una de las artistas más completas del momento, con una sólida carrera en la música y la actuación. La intérprete de ‘Mala Fama’ apenas tiene 28 años pero comenzó desde los 5 años, protagonizando las telenovelas infantiles de mayor rating en la televisión. Al crecer, Danna comenzó a involucrarse en producciones más más adultas como La Doña y la serie de Netflix, Élite, que la llevaron a la fama internacional.

Ahora que ha estado enfocada al cien por ciento en la música, Danna ha sorprendido a todos con un radical cambio en todos los sentidos, argumentando que siempre estuvo atada a seguir estándares impuestos y que es ahora cuando está siendo más auténtica que nunca.

Danna Paola (Instagram)

Esto por supuesto también la ha puesto en el ojo del huracán. volviéndose blanco de críticas y cuestionamientos sobre su vida personal y transformación física.

El cambio más importante para Danna Paola

Con el arranque del 2024, Danna ha aprovechado para soltar todo lo malo del 2023, descansar y despejarse para llenarse de buena energía. A principios de enero, la famosa fue captada por los paparazzis luciendo muy hermosa antes de entrar a un establecimiento para jugar boliche en Los Ángeles y aprovechó para desear feliz año nuevo a algunos seguidores que la esperaban afuera del lugar.

Lo que todos sus seguidores notaron fue que estaba sin una gota de maquillaje, al natural y con un brillo de felicidad en sus ojos. Ahora, Danna compartió una serie de imágenes en las que aparece igual al natural, más segura que nunca, en traje de baño.

Danna Paola La cantante se ha mostrado muy segura de sí misma con su cuerpo (Instagram)

La cantante ha sido víctima de crueles críticas por su cuerpo por parte de quienes se han dedicado a señalar que “está muy delgada” pero que en su momento, se burlaban de ella por estar “pasada de peso”.

La propia Danna dijo en una entrevista con Yordi Rosado: “Lo peor que podemos hacer ahora es señalar o decirle a alguien oye qué flaco estás, oye qué gordo estás...no, no tú no sabes por lo que está pasando esa persona y como mujeres es muy delicado”.

Danna Paola no se deja de los que sólo la critican

Danna Paola La cantante constantemente es comparada con otras artistas (TikTok)

Harta de las críticas y cuestionamientos, Danna Paola ha aprendido a callar bocas con elegancia. A pesar de que ha sido acusada de “no tener estilo propio”, ella misma ha dicho que ésta es su mejor temporada en la que más auténtica se ha sentido, libre de todas esas ataduras que antes la limitaban.

Además, también ha defendido su música de quienes señalan que “ya no hace buenas canciones”. “Es muy decepcionante leer algunos ‘fans’ tan preocupados por números, playlist, debuts. Y quejándose, esperando música más ‘comercial’… ¿qué es esto? ¿En qué se ha convertido? Mi música no es competencia, no es un concurso y es muy triste ver cómo no les interesa la música…”, escribió en una ocasión en sus redes sociales.