¿Adamari López consiguió superar el millonario sueldo de Telemundo? Esto le pagaría UniMas

Como un balde de agua fría le cayó a Adamari López el anuncio de su salida del programa Hoy, transmitido por Telemundo, en el que estuvo al frente por 11 años. Ella confesó que sabía que en algún saldría del matutino, pero no se lo esperaba para ese momento. Sin embargo, ella no se amilanó, aceptó el fin de su etapa y emprendió hacia nuevos horizontes.

Este lunes 8 de enero, la también actriz, volvió a la pantalla chica a través del programa “¿Quién caerá?”, por la señal hermana de Univisión, UniMas. Desde las 7:00 pm (hora de este en EE. UU.) López es la presentadora del programa de juegos para la familia, que se grabó en Uruguay el año pasado y que consiste en que los participantes contenten correctamente una serie de preguntas para evitar caer al vacío.

Fue un total éxito la primera emisión, pues rebasó las expectativas de los ejecutivos del canal, ya que, de acuerdo con datos de Nielsen, “¿Quién caerá? alcanzó un rating pro promedio de 401 mil televidentes (P2+) y 134 mil adultos entre los 18 y 49 años, por lo que quedó aprobado para su continuación. Trascendió que estas cifras no las suele conseguir UniMas en este horario.

“Estoy tan emocionada y feliz de que por fin vieran el primer programa que mi corazón solo tiene gratitud. Gracias por el recibimiento a todos los amigos que nos acompañaron en la promoción de ¿Quién caerá? Nos divertimos mucho. Es el inicio de este hermoso camino juntos, ¿me acompañan noche a noche a las 7pm/6c por UniMas?”, manifestó Adamari en su cuenta en Instagram, luego del estreno.

Durante su permanencia en Telemundo, la también actriz de 52 años, devengó un sueldo millonario, que muchos pensamos que no podría superar. En el podcast Chimes No Like se detalló el salario: “En sueldo básico ganaba, entiendan que las cifras que digo son al año y dividida por 12, ella ganaba al año la cifra de $640.000 dólares, más retroactivos, bonos, paso del año y otros comerciales rozaba los $840.000 dólares, pero haciendo un cálculo honesto de todas las firmas que tenía Adamari López y comercializaba, yo le estimo un millón de dólares”, contó Javier Ceriani, conductor del programa.

Pero, al parecer lo logró con Univisión, que le pagaría unos 70 mil dólares mensuales, que serían unos 840.000 USD. Esta cifra comenzó a circular en los programas de farándula, pero aún no ha sido confirmada por alguna fuente. La diferencia con Telemundo, es que ahora no se le pagará diario o mensual durante todo el año, sino por proyecto acordado.

Lo cierto es que Adamari está de vuelta a la pantalla haciendo lo que le gusta, además demostrando que cuando se tiene talento no hay obstáculo que no se puede derribar.