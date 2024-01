Yalitza Aparicio habla de las críticas que sigue recibiendo por su color de piel

Yalitza Aparicio saltó a la fama por su papel en la película “Roma”, después de eso se tomó un tiempo para empezar a aceptar otros papeles, pero siguió estando sumamente activa en los medios.

La actriz salió en diferentes portadas de revistas importantes a nivel mundial, y su imagen empezó a ser ligada al mundo de la moda, lo cual aprovechó para impulsar su activismo, lo que enojó mucho más a sus haters, que consideran que alguien con su aspecto no debería ser considerada hermosa y exitosa.

Las críticas a Yalitza Aparicio, a diferencia de otros artistas que han pasado por escándalos sumamente fuertes, no han disminuido, de hecho, en sus redes sociales prácticamente la mitad de los comentarios que recibe son de odio.

También te puede interesar:

Yalitza Aparicio: “Hago mi trabajo y que venga lo que tenga que venir”

Yalitza Aparicio presume Flores Amarillas y elote en redes sociales, ¿tiene nuevo galán?

Yalitza Aparicio sorprende con traje plateado y deja a un lado a modelos de reconocimiento internacional

Yalitza Aparicio piensa que hace falta más inclusión en los medios

Ante la avalancha de críticas racistas que no deja de recibir, Yalitza Aparicio resaltó la importancia de la inclusión en los medios, porque sabe que hay gente que no están acostumbradas a ver personas como ella, muchos se sienten incómodos cuando la ven en espacios donde no es común encontrar personas con su color de piel y características raciales.

Por eso considera que hace falta mucha más inclusión, para que las personas se acostumbren a ver a gente diferente, y así el aspecto y las razas de las personas dejarán de ser relevantes.

Con respecto a los comentarios de odio que suele recibir, Yalitza Aparicio detalló que su experiencia le ha enseñado que eso solo era el reflejo de lo que eran algunas personas en realidad, que estaban mostrando sus verdaderos colores.