Series de Jeremy Allen White que puedes ver en streaming

Jeremy Allen White, conocido por su talentosa interpretación en diversas series, ha cautivado a audiencias y críticos por igual. Ganador de los prestigiosos Golden Globes por su protagónico en The Bear, White ha demostrado su versatilidad y habilidades actuales en la pantalla pequeña. Puedes explorar más de sus trabajos en este artículo.

Series de Jeremy Allen White que puedes ver en casa

The Bear - Star +

Recientemente, Jeremy Allen White ha dado un paso emocionante hacia el éxito y el reconocimiento con The Bear. Esta serie, que le ha valido elogios adicionales y ha consolidado su estatus como actor versátil, presenta a White en un nuevo y desafiante papel. The Bear explora un territorio narrativo único, ofreciendo una experiencia intrigante y emotiva. White demuestra una vez más su capacidad para sumergirse en personajes complejos, convirtiendo cada escena en una obra maestra de actuación.

“The Bear” es una comedia dramática que narra la historia de Carmen Berzatto, apodado Carmy, un talentoso chef de alta cocina. Tras la trágica pérdida de su hermano, se ve obligado a regresar a Chicago. Al llegar, se encuentra con la responsabilidad de dirigir el Original Beef of Chicagoland, la tienda de bocadillos de su familia.

Shameless - HBO Max

La serie que realmente llevó a Jeremy Allen White a la fama es Shameless. En este drama familiar, White interpreta a Lip Gallagher, uno de los hijos de la caótica familia Gallagher. A lo largo de las temporadas, su actuación convincente y llena de matices le valió el reconocimiento de la crítica. Shameless no solo destaca por su humor oscuro y su narrativa intensa, sino también por el talento distintivo de White que elevó la serie a nuevas alturas.

Homecoming - Prime Video

Homecoming es otra serie que presenta a Jeremy Allen White en un papel intrigante. Este thriller psicológico, basado en el popular podcast del mismo nombre, lo tiene compartiendo pantalla con actores de renombre. White interpreta a Shrier, un exsoldado que se encuentra atrapado en una conspiración gubernamental. Su actuación en esta serie demuestra su capacidad para asumir papeles diversos y complejos, consolidando aún más su estatus en la industria.

The Rental - Prime Video

Aunque no es una serie, vale la pena mencionar The Rental, la incursión de Jeremy Allen White en el cine de terror. La película, dirigida por Dave Franco, sigue a dos parejas que alquilan una casa para un fin de semana, solo para descubrir oscuros secretos. La actuación de White en este thriller intensifica la trama, mostrando su versatilidad no solo en la pantalla pequeña, sino también en la pantalla grande.