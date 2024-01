Geraldine Bazán es captada nuevamente con Giovanni Medina y huye de la prensa

Geraldine Bazán sigue negando que tiene una relación con Giovanni Medina, a pesar de que han sido vistos juntos en innumerables ocasiones y prácticamente toda la prensa ya sabe de su romance.

La pareja ha sido captada en varios lugares, incluso han llegado a salir con sus hijos de vacaciones, por lo que a muchos les resulta ridículo que intenten negar lo que es obvio para todos.

Pasajeros que viajaban con Geraldine Bazán y Giovanni Medina aseguran que los vieron besándosehttps://t.co/bqavIJYESU pic.twitter.com/fm8u8Q8Dvi — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) October 4, 2023

No obstante, hace un tiempo Geraldine Bazán explicó que ella no volvería a hablar públicamente de sus relaciones, porque quería proteger su intimidad lo máximo posible, así que no resulta extraño que esté tan empeñada en ocultar lo que ya todos saben.

También te puede interesar:

Geraldine Bazán se disgusta con vidente por predecir que su hija tendrá un accidente

¿Qué dijo?, Geraldine Bazán habla maravillas de Gabriel Soto

¿Geraldine Bazán dará un paso importante en su vida amorosa?

Geraldine Bazán y Giovanni Medina se fueron de vacaciones con hijos

Se sabe que Geraldine Bazán y Giovanni Medina se fueron de vacaciones a Disney y Aspen en compañía de sus hijos, y regresaron en el mismo vuelo a México.

Giovanni Medina y Geraldine Bazan comiendo en Artz… Si salen …. @MarthaFigueroax pic.twitter.com/NhYMeY37pj — Enriqueta Reyes (@Enriqueta_75) September 23, 2023

Sin embargo, al arribar al aeropuerto de la CDMX y percatarse de la presencia de los reporteros, decidieron tomar caminos separados, la actriz se fue primero con sus hijas y se rehusó a responder preguntas de la prensa. Giovanni Medina hizo lo mismo poco después y estaba acompañado de su hijo.

Muchos creen que Geraldine Bazán está en su derecho de no revelar más detalles de su vida privada con la prensa, por otro lado, se comenta que no se estaría tomando muy en serio esta relación.

Pero también se dice que la nueva pareja estaría tomando su relación tan en serio, que incluso han hablado de casarse. De momento, ninguno de ellos ha querido aceptar públicamente su romance, pese a que nunca antes habían sido vistos tanto juntos como ahora.