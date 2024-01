Adamari López es destrozada en redes por su extremo cambio de look: “Te sumaste 20 años con ese rubio”

Adamari López con su nuevo rubio extremo recibió miles de críticas. La reconocida presentadora puertorriqueña compartió un video en sus redes sociales en el que aparece luciendo su nuevo drástico cambio de look, pero los internautas le dijeron que ese color le sumó al menos 20 años.

Adamari López con su nuevo look rubio extremo recibió críticas en sus redes sociales

Adamari López Torres, conocida de manera artística como Adamari López, comenzó el 2024 con un nuevo look, pero parece que algunos de sus seguidores en las redes sociales no estuvieron a gusto con el color rubio extremo de su melena, la criticaron y hasta le dijeron que le sumó 20 años.

La actriz y presentadora puertorriqueña de 52 años de edad publicó un video en sus redes sociales en el que aparece promocionando su programa de televisión “¿Quién caerá?” que tiene fecha de estreno el lunes 8 de enero por Unimás, pero su nuevo cabello no pasó desapercibido.

Adamari López escogió darle la bienvenida al 2024 luciendo un nuevo cabello, pero sus fanáticos comentaron que el rubio extremo “no le favorece”, y aseguraron que “le sienta mejor el castaño” y que el color de su pelo “le sumó 20 años” porque ahora parece de más edad.

La presentadora puertorriqueña lució un nuevo rubio extremo no muy favorecedor, según sus seguidores

“Ada no me gusta el color de tu cabello no te favorece”, “Ese color de cabello, lo siento, pero no te queda para nada”, “El color de pelo no te favorece”, “No te pintes el cabello tan claro porque te ves más viejita, te queda mejor en castaño”, “Te sumaste 20 años con ese rubio”, fueron algunas de las reacciones que recibió la presentadora de televisión.

Adamari López regresa a la televisión en el 2024 y así lo hizo saber a través de un video difundido en sus redes sociales donde promocionó su programa de TV, pero su cabello fue el foco de atención por su nuevo color rubio extremo.