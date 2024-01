Olga Tañón se rebeló contra quienes quitaron los adornos de Navidad: “Dejen las decoraciones tranquilas”

Comenzó 2024 y con ello la cotidianidad de muchas personas. Los días de villancicos, fiestas y decoraciones quedaron atrás para muchos pero no para quienes insisten en mantener la tradición por un tiempo más. Entre estos la cantante Olga Tañón quien se rebeló contra quienes están apresurados por guardar los adornos.

La intérprete de “Mentiroso” y “Así es la vida” dio su mensaje contundente en la plataforma TikTok donde muchos la respaldaron y elogiaron su espíritu navideño.

“Mire, qué hace usted sacando las cosas de Navidad, la Navidad no se ha acabado. Se supone que saque las cosas de Navidad el 27 de enero, no se ha acabado, viva usted aquí, en Puerto Rico, México, en cualquier país en la conchinchina, en Venezuela, la Navidad no se ha acabado así que no mueva una sola bola de su sitio”.

Los mensajes a favor se sumaron poco después, muchos contando sus experiencias con las decoraciones navideñas. “La Navidad se acaba en Venezuela 2 de febrero día de la Candelaria, todavía no se acaba la Navidad”, “Yo hoy limpio la casa y voy a sacar todo lo que es Navidad para mí ya se acabó”, “Totalmente, yo lo saco en octubre y lo vuelvo a poner en diciembre”.

La cantante desató las risas con su mensaje pero otros aprovecharon de reflexionar sobre el significado de estas fechas. “Lo que pasa es que las personas viven una navidad comercial, lastimosamente las personas no saben o no entienden que el cambio de año”, “Correcto! Promovamos la belleza de la decoración navideña y su significado, tanto gasto y trabajo por 3 semanas? No señor, lo quito hasta febrero 2 ¡He dicho!”.

La famosa es una entusiasta de la celebración navideña y aprovechó las fechas para expresar sus mejores deseos a los seguidores. “Más que agradecida con Dios por sus bendiciones! A todos les deseamos Paz, amor, salud y todas las bendiciones del mundo, Feliz Navidad y que Dios nos proteja”.